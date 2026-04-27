"Je ne comprends pas" : l'avis tranché de Philippe Albert sur le carton rouge de Killian Sardella

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Je ne comprends pas" : l'avis tranché de Philippe Albert sur le carton rouge de Killian Sardella
Photo: © photonews

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Philippe Albert n'est pas d'accord avec la décision d'avoir sanctionné Killian Sardella d'un carton rouge pour son coup de tête sur Guilherme Smith. Le consultant, qui commentait la rencontre sur DAZN, l'a fait savoir en direct, mais a gardé les mêmes propos dans son analyse d'après-match.

Avant d'évoquer cette expulsion, Philippe Albert s'est montré positif pour Anderlecht malgré la défaite (1-3) contre l'Union Saint-Gilloise : "On peut qualifier la défaite de positive, les Mauves ont sans doute livré leur meilleur match depuis le début des Playoffs. Évidemment, avec 8 points de retard sur Saint-Trond, c’est cuit pour la 3e place."

"À la différence de l’Union, qui est plus intéressée par la Ligue des champions, Anderlecht est obligé de remporter la Coupe pour éviter des tours préliminaires européens très tôt durant la préparation, alors que de nombreux changements s’annoncent", a-t-il ajouté au micro de Sudinfo.

"Si le match peut servir de base pour cette finale, il faudra évidemment ne pas répéter les erreurs défensives comme celles observées ce dimanche."

La carte rouge de Killian Sardella

Il a ensuite évoqué ce fameux carton rouge. Pour que vous compreniez bien, faisons une petite remise en contexte. En fin de première période, Killian Sardella a mal réagi après un tacle sur Anouar Ait El Hadj, donnant un léger coup de tête à Guilherme Smith, venu lui demander des comptes. Cela a valu un carton rouge à Sardella après vérification de la VAR. "De toute façon, alors qu’Anderlecht avait remis du suspense avec la réduction du score, l’exclusion de Sardella a tout fait basculer", a souligné Philippe Albert.

Lire aussi… Anderlecht risque de perdre Killian Sardella pour un moment : le parquet se montre très sévère
"Mais je ne comprends pas cette carte rouge : selon moi, M. Vergoote avait bien géré la situation avec un jaune pour chacun. S’il y a un 'tête-à-tête', il n’y a pas eu de mouvement non plus en dépit de la chute à retardement de Guilherme. Mais à partir du moment où le VAR l’appelle, je ne voyais pas l’arbitre maintenir sa décision."

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