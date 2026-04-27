Des nouvelles sont tombées concernant Konstantinos Karetsas, sorti sur blessure contre le Standard

Genk est ressorti frustré de son partage contre le Standard (1-1), mais aussi inquiet pour Konstantinos Karetsas. Les premières nouvelles sont toutefois rassurantes pour les Limbourgeois.

Le KRC Genk a partagé l’enjeu face au Standard samedi à domicile (1-1). Les Limbourgeois se sont créé énormément d’occasions, mais ont oublié de se récompenser. L’efficacité reste le mot-clé pour Nicky Hayen et ses hommes.

Longtemps, l’équipe locale a semblé se diriger vers une victoire, jusqu’à ce que Casper Nielsen remette les deux équipes à égalité d’un superbe coup franc. Mais après la rencontre, le résultat n’était pas le seul sujet de discussion à Genk.

Il y avait en effet de nombreuses inquiétudes autour de Konstantinos Karetsas. Le joueur grec de Genk est monté au jeu, mais a dû céder sa place un quart d’heure plus tard en raison d’une entorse à la cheville.

Pas de blessure grave pour Konstantinos Karetsas

Les Limbourgeois ont dû attendre avec inquiétude, mais ont finalement reçu une bonne nouvelle ce lundi. Il ne souffre pas d’une blessure grave. Une échographie a révélé qu’il n’y avait ni déchirure ni élongation, rapporte le club.



"Kos est attendu mardi matin au club avec ses coéquipiers. Le staff médical et technique fait tout pour remettre Karetsas sur pied pour le déplacement à Charleroi," écrit le KRC Genk.