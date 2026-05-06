Le futur ovni du Club de Bruges ? À 16 ans, il passe déjà professionnel chez les Blauw & Zwart

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le futur ovni du Club de Bruges ? À 16 ans, il passe déjà professionnel chez les Blauw & Zwart
Photo: © photonews
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Blessing Mukanza est-il le prochain ovni qui sortira du centre de formation du Club de Bruges ? Le jeune défenseur central vient en tout cas de signer son premier contrat professionnel en Venise du Nord, à tout juste seize ans.

Blessing Mukanza n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de faire parler de lui au Club de Bruges. Plus que logique pour un défenseur central de 16 ans à peine, arrivé en Venise du Nord en 2017, à l'âge de huit ans, en provenance du club anversois des City Pirates où il n'avait disputé qu'une seule saison.

Actif au sein du centre de formation depuis lors, Mukanza a progressivement commencé à pointer le bout de son nez dans l'équipe U18 du Club de Bruges, avec laquelle il a déjà disputé neuf matchs cette saison, dont les deux derniers dans la peau d'un titulaire.

Une manière de le tester, plus que probablement, pour le club de la Venise du Nord, qui semble avoir de jolis projets pour le jeune Belge d'origine congolaise, qui faisait partie de la sélection nationale belge des "Futures" la saison dernière.

Un jeune défenseur de 16 ans passe professionnel au Club de Bruges

En effet, le Club de Bruges a annoncé cette semaine via un communiqué que Blessing Mukanza avait signé son premier contrat professionnel en Venise du Nord, jusqu'en 2029.

Le but sera donc qu'il s'impose rapidement chez les U18 avant qu'il ne rejoigne, peut-être même dès l'année prochaine, le noyau du Club NXT en Challenger Pro League pour y effectuer ses débuts dans le monde professionnel. Si le plan suit son cours, Blessing Mukanza sera ensuite propulsé en équipe première, pour suivre la trajectoire que d'autres ont tracé avant lui.

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