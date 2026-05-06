Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

Le fait que la course à la septième place soit totalement relancée ne passe pas du tout au Racing Genk. Dimitri De Condé est furieux de ses joueurs et n'hésitera pas à faire un sérieux nettoyage dans son effectif pendant l'été, avec un accent mis sur la dévotion totale des joueurs.

Une bataille à deux entre le Racing Genk et Westerlo pour remporter les Europe Play-Offs ? Que nenni ! Le partage des Campinois contre Louvain combiné à la défaite des Limbourgeois à Charleroi a totalement redistribué les cartes, à quatre journées de la fin.

Un revers au Mambourg qui ne passe visiblement pas du tout au sein de la direction du Racing Genk. Cette semaine, l’analyse du Belang van Limburg est très claire : celui qui n’adhèrera pas au projet du club pourra faire ses valises en été.

Un projet qui ressemble évidemment à celui des autres clubs : investir à moindre coût, vendre à prix fort, créer une équipe avec de jeunes talents et quelques joueurs d’expérience pour retrouver le haut de tableau de la Jupiler Pro League, ainsi que les compétitions européennes.

Dimitri De Condé veut envoyer valser une partie du noyau à Genk

Toute la presse néerlandophone s’accorde néanmoins sur un point : les choses vont changer cet été à la Cegeka Arena. L’accent sera mis sur une dévotion totale des joueurs, qui semblent souvent baisser les bras dans ces Europe Play-Offs lorsque la rencontre ne tourne pas en leur faveur. Comme si la motivation de se battre et d’inverser la tendance n’était toutefois pas au rendez-vous.

Pour la direction limbourgeoise, ne pas remporter ces Europe Play-Offs serait une énorme contre-performance, peut-être encore plus grosse que celle d’avoir manqué le Top 6. Dimitri De Condé monte au créneau en interne et le remue-ménage dans l’effectif pourrait être colossal cet été. Derrière cela, un message clair : celui qui veut rester doit le montrer, maintenant, lors des quatre derniers matchs.





Selon les informations de Het Laatste Nieuws, deux joueurs expérimentés peuvent déjà préparer leurs valises : Yira Sor et Mujaid Sadick, qui n'apportent pas entière satisfaction et qui pourraient aussi prendre la place d'un jeune joueur plus prometteur la saison prochaine.

Deux joueurs pour lesquels le Racing Genk a déboursé un total de 8 millions d'euros et qui rapporteront difficilement autant aux Limbourgeois, même si le profil de Sadick serait scruté par plusieurs clubs étrangers. Reste à voir si Nicky Hayen comptera encore beaucoup sur eux d'ici la fin de la saison.