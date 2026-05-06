Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

Le Lierse SK devrait officialiser la nomination d'Arno Van den Abbeel à la tête de l'équipe. Une surprise, car Van den Abbeel coachait jusqu'ici en Super League, le championnat féminin.

La perméabilité entre les bancs d'équipes belges féminines et masculines a jusqu'ici été très limitée, mais le Lierse semble avoir décidé de faire bouger les lignes. En effet, selon les informations du Nieuwsblad, les Pallieters auraient décidé de nommer Arno Van Den Abbeel (41 ans) pour succéder à Jay Shoffner, licencié le 20 avril dernier.

Le Lierse a vécu une saison décevante en Challenger Pro League, terminant 10e et manquant donc la participation au tour final. L'objectif du club reste la montée en Jupiler Pro League, et l'organigramme lierrois a été modifié ces derniers mois pour y parvenir.

Ainsi, depuis mars dernier, c'est Ives Serneels qui a pris les manettes du Lierse : l'ancien sélectionnneur des Red Flames, qui a dirigé l'équipe nationale féminine durant près de 15 ans, succédait à Jonathan Kindermans en tant que directeur sportif.

Van den Abbeel, des OHL Women au Lierse

Serneels connaît donc bien le monde du football féminin ; c'est peut-être ce qui le pousse à donner sa chance à Arno Van den Abbeel, entraîneur d'OHL Women depuis 2024. Ce sera la première expérience de Van den Abbeel sur le banc d'une équipe professionnelle masculine. Le Nieuwsblad précise que le Lierse cherchait avant tout un coach doué dans le développement des jeunes.

Or, avant de travailler à OHL, Arno Van den Abbeel a surtout dirigé de 2018 à 2024 l'équipe nationale U15, où il a travaillé avec de très grands talents en devenir tels que Zeno Debast, Romeo Lavia ou encore Konstantinos Karetsas et Nathan De Cat.





Arno Van den Abbeel peut encore quitter OHL Women par la grande porte : il reste trois journées en Super League, et les Louvanistes sont proches de remporter le titre national. Il débarquera ensuite Chaussée du Lisp pour préparer la saison 2026-2027.