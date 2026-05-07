🎥 But gag...ou pas ? Anthony Moris bien malgré lui victime d'une théorie du complot en Arabie Saoudite

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 But gag...ou pas ? Anthony Moris bien malgré lui victime d'une théorie du complot en Arabie Saoudite
Photo: © photonews
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La première saison d'Anthony Moris en Arabie saoudite touche à sa fin. Bien qu'il n'y puisse pas grand chose, le but encaissé cette semaine le hantera encore longtemps.

Un temps revenu en Belgique lorsque la guerre a éclaté au Moyen-Orient, Anthony Moris est de retour dans les cages d'Al-Khaleej, où il a signé un contrat de deux ans l'été dernier. En cette fin de saison, son équipe n'a plus rien à jouer, ou presque : onzième du classement (sur 18 clubs), elle est à distance respectable des premières places et de la zone rouge.

Mardi, Al-Khaleej jouait contre une équipe qui a en revanche tout à jouer : Al-Hilal compte deux points de retard sur Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, leader de la Saudi Pro League à trois journées de la fin de la compétition.

Moris et les siens ont failli rendre un fier service à CR7 et aux autres stars d'Al-Nassr : ils ont longtemps tenu Al-Hilal en échec, ouvrant même le score après dix minutes, avant que Sergej Milinković-Savić n'égalise sur un corner de Ruben Neves. Le marquoir affichait toujours 1-1 à l'entame du dernier quart d'heure. Avant la phase qui a fait grand bruit.

Anthony Moris stupéfait

Sur un long ballon en profondeur facilement maîtrisé, le défenseur Pedro Rebocho a d'abord temporisé mais a fini par céder à la panique avec un ballon en retrait, alors que l'attaquant d'Al-Hilal avait déjà plongé dans son dos pour crucifier Anthony Moris à bout portant.

Vu le suspense en haut de tableau, il n'a pas fallu longtemps avant de voir naître des théories du complot, affirmant que l'erreur du défenseur n'en était pas vraiment une. Certains mettent ainsi en avant un geste du bras suspect du joueur à l'attention de son adversaire, l'inviter à partir au but. Ils ne sont pas non plus passés à côté du geste d'un membre du staff imitant l'argent pour expliquer la boulette de son joueur, leur faisant dire que le match était truqué. L'épisode n'a en tout cas pas fait rire Moris, furieux d'encaisser un tel but et d'ailleurs jauni dans la foulée.

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