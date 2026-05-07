🎥 C'est confirmé : voici l'écrin qui servira de camp de base des Diables à la Coupe du Monde

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 C'est confirmé : voici l'écrin qui servira de camp de base des Diables à la Coupe du Monde
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Depuis un certain temps, la fédération prépare l'installation des Diables Rouges à Seattle durant la Coupe du Monde. Leur camp de base a été confirmé.

La fédération avait fait du centre d'entraînement des Seattle Sounders son premier choix depuis le tirage au sort.  Il faut dire que la localisation est idéale : les trois matches de groupe de l'équipe se joueront sur la côte Ouest. Le premier contre l'Égypte se déroulera à Seattle, le second face à l'Iran est le seul à nécessiter un vol (jusqu'à Los Angeles), tandis que la dernière rencontre face à la Nouvelle-Zélande se tiendra à seulement 200 kilomètres de là.

Mieux : si les Diables Rouges terminent premiers de leur groupe, ils pourront rester dans leur camp de base au moins jusqu'en quart de finale. Nos décideurs ont donc rapidement pris les choses en main, obtenant gain de cause dès le mois de janvier.

Les Diables seront choyés

La fédération l'a finalement confirmé aujourd'hui : la délégation belge prendra ses quartiers au Providence Swedish Performance Center & Clubhouse, l'antre des Seattle Sounders inaugurée en 2024. L'équipe locale y sera également pour préparer la saison de MLS, mais cela ne posera pas de problèmes.

C'est qu'il y a de quoi faire : le complexe dispose de quatre terrains d'entraînement impeccables, dont deux en gazon synthétique. On y trouve également un centre de remise en forme, un sauna, un jacuzzi, des bains de glace et une salle de cryothérapie. 

"Nous sommes particulièrement heureux d'installer notre camp de base au sein des infrastructures de classe mondiale des Seattle Sounders. Celles-ci offrent tout ce dont notre équipe a besoin pour se préparer au mieux à la Coupe du Monde. Ce partenariat témoigne de notre ambition commune d'excellence, d'innovation et de performance", se réjouit Vincent Mannaert.

Un enthousiasme partagé par Taylor Graham, directeur de l'intégration des Seattle Sounders : "C'est un honneur d'accueillir l'équipe nationale belge pour la Coupe du Monde. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir la Belgique, mais aussi de permettre au monde entier de venir à Seattle et de découvrir ce qui a été construit ici. Le fait que l'une des meilleures équipes nationales du monde choisisse nos infrastructures comme base en dit long". Espérons maintent que les Diables feront un parcours digne de leur écrin.

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