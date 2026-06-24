Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"
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Nathan Ngoy suspendu, qui le remplacera dans le onze de base vendredi à Vancouver ? Le candidat n°1 s'appelle probablement Arthur Theate.

C'est d'ailleurs le défenseur de l'Eintracht Francfort qui s'est présenté en conférence de presse ce mardi à Renton, au centre d'entraînement des Seattle Sounders. Difficile de dire que c'est un signe, car la fédération n'est pas tenue d'envoyer des titulaires potentiels face aux journalistes, mais le fait que ce soit Arthur Theate qui s'exprime alors que Nathan Ngoy est suspendu pour le prochain match est peut-être un indice. 

Ce serait une première titularisation pour un Theate qui a disputé ses premières minutes en Coupe du Monde face à l'Iran. "C'est ma deuxième Coupe du Monde mais je n'ai pas joué la moindre minute lors de la première. Mais à l'époque, il y avait une hiérarchie à respecter", rappelle-t-il. "Je suis heureux d'être là, je me contente de travailler dur pour prouver que je mérite ma place".

Arthur Theate reprendra-t-il la place que Ngoy lui avait chipée ? 

Alors que Rudi Garcia le désignait comme le "patron de sa défense" à son arrivée à la tête des Diables Rouges, Arthur Theate a perdu ce statut au profit d'un autre joueur formé au Standard : Nathan Ngoy. "Ce n'est pas une question de qui est le patron ou pas. Chacun a son rôle, je suis rentré une demi-heure et j'ai essayé de remplir le mien".

Theate Arthur
© photonews

"Que Ngoy m'ait devancé dans la hiérarchie ? Ca fait partie du quotidien d'un sportif. Si vous demandez aux 26 joueurs présents ici, chacun vous dira qu'il doit être dans le onze de base", sourit Theate. "C'est pour ça qu'il y a un coach. Bien sûr qu'il y a un peu de déception mais les titulaires sont de bonnes personnes et je suis content pour eux". 

Arthur Theate a d'ailleurs soutenu son concurrent, qui a vécu un moment très difficile avec ce carton rouge face à l'Iran. "Ca ne doit pas être facile pour lui. J'en ai discuté un peu avec lui. Il a tout notre soutien", affirme-t-il. "Ce genre de choses peut arriver, même en Coupe du Monde. Heureusement, ça n'a en quelque sorte pas pénalisé l'équipe car nous n'avons pas perdu ce match et c'est resté 0-0. Nous allons soutenir Nathan comme nous soutenons tout le monde".

Et maintenant, Theate est prêt à... reprendre cette place que lui a chipée celui qu'il a brièvement croisé à l'académie du Standard en 2019-2020 (à quelques catégories d'âge d'écart). "Je me tiens prêt, comme tous les autres joueurs. Le coach a eu besoin de moi une demi-heure contre l'Iran, mais rien ne dit qu'il fera les mêmes choix face à la Nouvelle-Zélande", relativise-t-il. "Une défense à trois ? C'est une possibilité, on l'a vu face à la Croatie. Mais peu importe le système et les joueurs, le coach fera ses choix". 

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