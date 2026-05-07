Deux Diables à la fête, trois sur le carreau : les finales d'Europa League et Conférence League sont connues !

Après la Ligue des Champions, les demi-finales d'Europa League et de Conférence League ont livré leur verdict. Avec des fortunes diverses pour les joueurs belges engagés.

Là où Leandro Trossard peut rêver de gagner la coupe aux grandes oreilles avec Arsenal, Youri Tielemans et Amadou Onana peuvent rêver de remporter l'Europa League avec Aston Villa. Les Villans étaient pourtant mal embarqués après leur défaite 1-0 à Nottingham Forest au match aller.

Malgré le forfait d'Onana, les hommes d'Unai Emery ont, avec Tielemans titulaire, réussi à inverser la vapeur. Ollie Watkins a remis les deux équipes à égalité à la demi-heure, profitant d'un fameux numéro d'Emiliano Buendia.

L'Argentin a ensuite définitivement mis Villa aux commandes en transformant un penalty à l'heure de jeu. Dans le dernier quart d'heure, c'est John McGinn qui a mis fin au suspense en plantant un doublé à Stefan Ortega, préféré à Matz Sels. 4-0, score final : en finale, Aston Villa affrontera Fribourg, qui a également renversé la situation en s'imposant 3-1 contre Braga après la défaite 2-1 du match aller au Portugal.

Les clubs anglais reçus trois sur trois

En Conférence League, Strasbourg avait également un but de retard à rattraper à la maison contre le Rayo Vallecano. Malgré les arrêts de Mike Penders et le retour de Diego Moreira comme titulaire, les Alasaciens ont manqué le coche, s'inclinant 0-1.





Pas de miracle non plus pour le Shakhtar Donetsk. Les Ukrainiens ont beau avoir fait bonne figure, ils s'inclinent 2-1 contre Crystal Palace, vainqueur 5-2 de cette double confrontation. Il y aura donc un club anglais en finale des trois compétitions européennes. En face, un club français, un club allemand et un club espagnol. Faites vos jeux.