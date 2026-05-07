Deux Diables à la fête, trois sur le carreau : les finales d'Europa League et Conférence League sont connues !

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Deux Diables à la fête, trois sur le carreau : les finales d'Europa League et Conférence League sont connues !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après la Ligue des Champions, les demi-finales d'Europa League et de Conférence League ont livré leur verdict. Avec des fortunes diverses pour les joueurs belges engagés.

Là où Leandro Trossard peut rêver de gagner la coupe aux grandes oreilles avec Arsenal, Youri Tielemans et Amadou Onana peuvent rêver de remporter l'Europa League avec Aston Villa. Les Villans étaient pourtant mal embarqués après leur défaite 1-0 à Nottingham Forest au match aller.

Malgré le forfait d'Onana, les hommes d'Unai Emery ont, avec Tielemans titulaire, réussi à inverser la vapeur. Ollie Watkins a remis les deux équipes à égalité à la demi-heure, profitant d'un fameux numéro d'Emiliano Buendia. 

L'Argentin a ensuite définitivement mis Villa aux commandes en transformant un penalty à l'heure de jeu. Dans le dernier quart d'heure, c'est John McGinn qui a mis fin au suspense en plantant un doublé à Stefan Ortega, préféré à Matz Sels. 4-0, score final : en finale, Aston Villa affrontera Fribourg, qui a également renversé la situation en s'imposant 3-1 contre Braga après la défaite 2-1 du match aller au Portugal.

Les clubs anglais reçus trois sur trois

En Conférence League, Strasbourg avait également un but de retard à rattraper à la maison contre le Rayo Vallecano. Malgré les arrêts de Mike Penders et le retour de Diego Moreira comme titulaire, les Alasaciens ont manqué le coche, s'inclinant 0-1.

Pas de miracle non plus pour le Shakhtar Donetsk. Les Ukrainiens ont beau avoir fait bonne figure, ils s'inclinent 2-1 contre Crystal Palace, vainqueur 5-2 de cette double confrontation. Il y aura donc un club anglais en finale des trois compétitions européennes. En face, un club français, un club allemand et un club espagnol. Faites vos jeux.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Aston Villa
Strasbourg

Plus de news

Le premier gros coup de Sibierski ? Anderlecht pense à Fabio Baldé mais devra la jouer fine

Le premier gros coup de Sibierski ? Anderlecht pense à Fabio Baldé mais devra la jouer fine

22:30
"On n'a pas mis toutes les chances de notre côté" : Frédéric Taquin se lâche sur la fin de saison de la RAAL

"On n'a pas mis toutes les chances de notre côté" : Frédéric Taquin se lâche sur la fin de saison de la RAAL

22:00
Un faux espoir : Jan Vertonghen n'accompagnera pas les Diables à la Coupe du Monde

Un faux espoir : Jan Vertonghen n'accompagnera pas les Diables à la Coupe du Monde

21:20
Avec les félicitations d'Arnaud Bodart : le grand moment vécu par un pur produit du Standard

Avec les félicitations d'Arnaud Bodart : le grand moment vécu par un pur produit du Standard

21:00
Il n'y a pas que Mokio, Karetsas et Amuzu : ces binationaux que vous ne connaissez sans doute pas

Il n'y a pas que Mokio, Karetsas et Amuzu : ces binationaux que vous ne connaissez sans doute pas

20:45
"Il y a des choses que vous ne savez pas" : Frédéric Taquin répond aux critiques des supporters de la RAAL

"Il y a des choses que vous ne savez pas" : Frédéric Taquin répond aux critiques des supporters de la RAAL

20:30
Le Trust FC a de beaux jours devant lui : à la découverte de l'équipe qui a fait suer les Francs Borains

Le Trust FC a de beaux jours devant lui : à la découverte de l'équipe qui a fait suer les Francs Borains

20:00
🎥 C'est confirmé : voici l'écrin qui servira de camp de base des Diables à la Coupe du Monde

🎥 C'est confirmé : voici l'écrin qui servira de camp de base des Diables à la Coupe du Monde

19:30
Le KRC Genk trop gourmand ? Un club veut Karetsas, mais le prix poserait problème

Le KRC Genk trop gourmand ? Un club veut Karetsas, mais le prix poserait problème

19:00
Kompany éliminé par le futur Ballon d'Or ? S'il était Brésilien ou Français, il serait déjà le grand favori

Kompany éliminé par le futur Ballon d'Or ? S'il était Brésilien ou Français, il serait déjà le grand favori

18:40
Une blessure au pire moment : l'Union s'intéressait à l'un des meilleurs latéraux de D1B

Une blessure au pire moment : l'Union s'intéressait à l'un des meilleurs latéraux de D1B

18:00
Incroyable situation au Real Madrid : bagarre entre coéquipiers, un joueur a fini à l'hôpital !

Incroyable situation au Real Madrid : bagarre entre coéquipiers, un joueur a fini à l'hôpital !

17:20
Un départ majeur à venir dans l'organigramme du Standard

Un départ majeur à venir dans l'organigramme du Standard

16:45
Un binational de plus change de sélection, et pourrait même disputer la Coupe du Monde avec son pays natal

Un binational de plus change de sélection, et pourrait même disputer la Coupe du Monde avec son pays natal

16:25
1
Voici la sanction de Christian Burgess suite à ses propos après STVV-Union

Voici la sanction de Christian Burgess suite à ses propos après STVV-Union

15:59
4
"I'm back" : un Anderlechtois en a fini avec les galères et espère aider les Mauves en cette fin de saison

"I'm back" : un Anderlechtois en a fini avec les galères et espère aider les Mauves en cette fin de saison

15:30
Après un match brillant, Manuel Neuer aurait pris sa décision pour la saison prochaine

Après un match brillant, Manuel Neuer aurait pris sa décision pour la saison prochaine

15:00
1
Les Diables Rouges devraient se préparer à affronter une autre équipe que l'Iran : le point sur la situation

Les Diables Rouges devraient se préparer à affronter une autre équipe que l'Iran : le point sur la situation

14:30
Il sera l'un des Belges les plus demandés cet été : "Le Club de Bruges ? Ils ne m'ont pas appelé"

Il sera l'un des Belges les plus demandés cet été : "Le Club de Bruges ? Ils ne m'ont pas appelé"

14:00
Wouter Vrancken fait son mea culpa : "J'aurais dû formuler les choses différemment"

Wouter Vrancken fait son mea culpa : "J'aurais dû formuler les choses différemment"

13:30
2
Increvable sur son flanc : un ancien espoir d'Anderlecht élu joueur de la saison chez les Francs Borains

Increvable sur son flanc : un ancien espoir d'Anderlecht élu joueur de la saison chez les Francs Borains

13:00
Sibierski veut voir des jeunes de Neerpede en équipe A : voici ceux qui pourraient percer

Sibierski veut voir des jeunes de Neerpede en équipe A : voici ceux qui pourraient percer

12:30
1
"Meilleurs que la saison du triplé" : les mots forts d'un joueur du Bayern pour réconforter Vincent Kompany

"Meilleurs que la saison du triplé" : les mots forts d'un joueur du Bayern pour réconforter Vincent Kompany

12:00
3
Coup de théâtre : Gand fait revenir Sven Kums et débauche un homme fort de la RAAL !

Coup de théâtre : Gand fait revenir Sven Kums et débauche un homme fort de la RAAL !

10:45
Officiel : un ancien flop du Standard libéré par son club

Officiel : un ancien flop du Standard libéré par son club

10:30
🎥 But gag...ou pas ? Anthony Moris bien malgré lui victime d'une théorie du complot en Arabie Saoudite

🎥 But gag...ou pas ? Anthony Moris bien malgré lui victime d'une théorie du complot en Arabie Saoudite

10:00
Encore forfait ce soir : l'état d'un Diable inquiète, à un mois de la Coupe du Monde

Encore forfait ce soir : l'état d'un Diable inquiète, à un mois de la Coupe du Monde

09:30
"Très caricatural" : Kenneth Bornauw répond au tacle d'Olivier Renard

"Très caricatural" : Kenneth Bornauw répond au tacle d'Olivier Renard

09:00
Affaire à saisir ? L'un des meilleurs gardiens des dernières saisons de Pro League est libre

Affaire à saisir ? L'un des meilleurs gardiens des dernières saisons de Pro League est libre

08:30
"C'est fausser la compétition" : le Club de Bruges avantagé par le calendrier ?

"C'est fausser la compétition" : le Club de Bruges avantagé par le calendrier ?

08:00
5
De retour dès cet été à Anderlecht ? L'agent de Romelu Lukaku sort du bois !

De retour dès cet été à Anderlecht ? L'agent de Romelu Lukaku sort du bois !

07:30
"Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions" : Kompany et le Bayern ulcérés par l'arbitre

"Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions" : Kompany et le Bayern ulcérés par l'arbitre

07:00
4
Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

06:30
🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

06/05
1
Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

06/05
1
La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

06/05

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Demi-finales (R)
Freiburg Freiburg 3-1 Braga Braga
Aston Villa Aston Villa 4-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved