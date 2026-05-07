Coup de théâtre : Gand fait revenir Sven Kums et débauche un homme fort de la RAAL !

La Gantoise opère une réorganisation de son organigramme en vue des prochaines années, notamment en ce qui concerne la formation. Avec deux arrivées pour le prix d'une.

Parmi les clubs de D1A disposant d'une équipe U23 en D1B (d'ailleurs la meilleure des équipes espoirs cette saison), La Gantoise réaffirme sa volonté de faire éclore de nouveaux talents. Les Buffalos ont annoncé ce matin deux arrivées importantes dans leur encadrement.

Le premier renfort n'est autre que Sven Kums. Un an après avoir mis fin à sa carrière de joueur à la Planet Group Arena, l'ancien milieu de terrain y revient dans un nouveau rôle, en tant que responsable du recrutement pour le centre de formation.

De retour à la maison

"Sven aura pour mission de détecter encore plus rapidement les talents au sein de notre centre de formation. Il contribuera au suivi de la stratégie sportive et favorisera le développement et la progression des jeunes joueurs. Sven jouera également un rôle essentiel dans la politique de fidélisation du club, car La Gantoise souhaite développer ses meilleurs talents sur le long terme. Le vainqueur du Soulier d'or 2015 travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de recrutement des U23, mais aussi de l'équipe première", peut-on lire dans le communiqué officiel.

"Ma citation préférée est : "Le travail acharné l'emporte sur le talent quand le talent ne travaille pas". Je tiens à transmettre ce message, car il s'applique aussi à moi. Je suis ravi de cette opportunité et suis enchanté de contribuer à l'excellent centre de formation du club", s'enthousiasme Kums.

Jonathan Kindermans quitte la RAAL

Et il n'est pas le seul à débarquer : La Gantoise a également annoncé l'arrivée de Jonathan Kindermans comme coordinateur du recrutement pour les équipes allant des U15 aux U23. Une fameuse surprise, car il n'avait rejoint la nouvelle cellule sportive de La Louvière qu'il y a six mois.





Déforcée par les départs de Nicolas Frutos à Charleroi et de David Verwilghen à Anderlecht, la RAAL s'était tournée vers Jonathan Kindermans suite à son bon travail au Lierse, où il s'était distingué en allant dénicher des joueurs très intéressants à moindre coût. Les Loups vont encore un peu plus devoir repenser leur structure cet été.