Coup de théâtre : Gand fait revenir Sven Kums et débauche un homme fort de la RAAL !

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Coup de théâtre : Gand fait revenir Sven Kums et débauche un homme fort de la RAAL !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Gantoise opère une réorganisation de son organigramme en vue des prochaines années, notamment en ce qui concerne la formation. Avec deux arrivées pour le prix d'une.

Parmi les clubs de D1A disposant d'une équipe U23 en D1B (d'ailleurs la meilleure des équipes espoirs cette saison), La Gantoise réaffirme sa volonté de faire éclore de nouveaux talents. Les Buffalos ont annoncé ce matin deux arrivées importantes dans leur encadrement. 

Le premier renfort n'est autre que Sven Kums. Un an après avoir mis fin à sa carrière de joueur à la Planet Group Arena, l'ancien milieu de terrain y revient dans un nouveau rôle, en tant que responsable du recrutement pour le centre de formation.

De retour à la maison 

"Sven aura pour mission de détecter encore plus rapidement les talents au sein de notre centre de formation. Il contribuera au suivi de la stratégie sportive et favorisera le développement et la progression des jeunes joueurs. Sven jouera également un rôle essentiel dans la politique de fidélisation du club, car La Gantoise souhaite développer ses meilleurs talents sur le long terme. Le vainqueur du Soulier d'or 2015 travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de recrutement des U23, mais aussi de l'équipe première", peut-on lire dans le communiqué officiel.

"Ma citation préférée est : "Le travail acharné l'emporte sur le talent quand le talent ne travaille pas". Je tiens à transmettre ce message, car il s'applique aussi à moi. Je suis ravi de cette opportunité et suis enchanté de contribuer à l'excellent centre de formation du club", s'enthousiasme Kums.

Jonathan Kindermans quitte la RAAL 

Et il n'est pas le seul à débarquer : La Gantoise a également annoncé l'arrivée de Jonathan Kindermans comme coordinateur du recrutement pour les équipes allant des U15 aux U23. Une fameuse surprise, car il n'avait rejoint la nouvelle cellule sportive de La Louvière qu'il y a six mois.

Déforcée par les départs de Nicolas Frutos à Charleroi et de David Verwilghen à Anderlecht, la RAAL s'était tournée vers Jonathan Kindermans suite à son bon travail au Lierse, où il s'était distingué en allant dénicher des joueurs très intéressants à moindre coût. Les Loups vont encore un peu plus devoir repenser leur structure cet été.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Sibierski veut voir des jeunes de Neerpede en équipe A : voici ceux qui pourraient percer

Sibierski veut voir des jeunes de Neerpede en équipe A : voici ceux qui pourraient percer

12:30
"Meilleurs que la saison du triplé" : les mots forts d'un joueur du Bayern pour réconforter Vincent Kompany

"Meilleurs que la saison du triplé" : les mots forts d'un joueur du Bayern pour réconforter Vincent Kompany

12:00
Officiel : un ancien flop du Standard libéré par son club

Officiel : un ancien flop du Standard libéré par son club

10:30
🎥 But gag...ou pas ? Anthony Moris bien malgré lui victime d'une théorie du complot en Arabie Saoudite

🎥 But gag...ou pas ? Anthony Moris bien malgré lui victime d'une théorie du complot en Arabie Saoudite

10:00
Encore forfait ce soir : l'état d'un Diable inquiète, à un mois de la Coupe du Monde

Encore forfait ce soir : l'état d'un Diable inquiète, à un mois de la Coupe du Monde

09:30
"Très caricatural" : Kenneth Bornauw répond au tacle d'Olivier Renard

"Très caricatural" : Kenneth Bornauw répond au tacle d'Olivier Renard

09:00
Affaire à saisir ? L'un des meilleurs gardiens des dernières saisons de Pro League est libre

Affaire à saisir ? L'un des meilleurs gardiens des dernières saisons de Pro League est libre

08:30
"C'est fausser la compétition" : le Club de Bruges avantagé par le calendrier ?

"C'est fausser la compétition" : le Club de Bruges avantagé par le calendrier ?

08:00
2
De retour dès cet été à Anderlecht ? L'agent de Romelu Lukaku sort du bois !

De retour dès cet été à Anderlecht ? L'agent de Romelu Lukaku sort du bois !

07:30
"Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions" : Kompany et le Bayern ulcérés par l'arbitre

"Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions" : Kompany et le Bayern ulcérés par l'arbitre

07:00
1
Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

06:30
🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

23:40
1
Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

23:02
1
La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

22:30
Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

22:06
Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

21:37
2
La fin des tensions ? Romelu Lukaku a crevé l'abcès avec Antonio Conte à Naples

La fin des tensions ? Romelu Lukaku a crevé l'abcès avec Antonio Conte à Naples

20:51
Antoine Sibierski et pas un autre : le CEO d'Anderlecht justifie son choix

Antoine Sibierski et pas un autre : le CEO d'Anderlecht justifie son choix

20:13
Dans la forme de sa vie ? Jérémy Doku a de grandes ambitions avec les Diables Rouges pour le Mondial

Dans la forme de sa vie ? Jérémy Doku a de grandes ambitions avec les Diables Rouges pour le Mondial

19:34
Qu'adviendra-t-il de Jérémy Taravel ? Voici la réponse d'Antoine Sibierski

Qu'adviendra-t-il de Jérémy Taravel ? Voici la réponse d'Antoine Sibierski

18:30
4
(Presque) tout se jouera à Sclessin pour le Standard... où il peine : "Ce n'est pas qu'on n'y a jamais bien joué" Interview

(Presque) tout se jouera à Sclessin pour le Standard... où il peine : "Ce n'est pas qu'on n'y a jamais bien joué"

18:00
1
Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

17:30
"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé Interview

"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé

16:50
2
"Je regardais Anderlecht jouer l'Europe chaque saison" : Antoine Sibierski sait où il débarque

"Je regardais Anderlecht jouer l'Europe chaque saison" : Antoine Sibierski sait où il débarque

16:20
Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

15:45
1
Antoine Sibierski se présente : "Mes valeurs collent avec celles d'Anderlecht et c'était primordial"

Antoine Sibierski se présente : "Mes valeurs collent avec celles d'Anderlecht et c'était primordial"

15:15
Brillant à Arsenal, mais pas chez les Diables : Leandro Trossard peut-il enfin convaincre en sélection ?

Brillant à Arsenal, mais pas chez les Diables : Leandro Trossard peut-il enfin convaincre en sélection ?

15:00
Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

14:30
1
Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

14:20
Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison

Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison

14:01
1
Voilà qui succédera à Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif d'Anderlecht, à l'ESTAC Troyes

Voilà qui succédera à Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif d'Anderlecht, à l'ESTAC Troyes

13:30
L'Antwerp en deuil : une légende du Bosuil, récemment mise à l'honneur, est décédée

L'Antwerp en deuil : une légende du Bosuil, récemment mise à l'honneur, est décédée

12:56
1
Le Standard chipe un jeune talent à l'Antwerp pour son équipe U23

Le Standard chipe un jeune talent à l'Antwerp pour son équipe U23

06/05
Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

06/05
Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

06/05
Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

06/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 7
FC Bruges FC Bruges 09/05 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 08/05 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 7
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved