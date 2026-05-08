Scandale en Premier League : un joueur écarté après des messages à caractère sexuel avec une mineure

Alex Jimenez, latéral de l'AFC Bournemouth, a été écarté par son club. En cause, des messages à caractère sexuel que le joueur aurait échangés avec une mineure.

L'AFC Bournemouth a annoncé ce vendredi avoir suspendu son joueur Alex Jimenez (21 ans) après que des discussions privées du joueur avec une personne mineure aient été dévoilés. Dans ces messages, Jimenez aurait tenu des propos à caractère sexuel, qui pourraient lui valoir de sérieux ennuis.

"L'AFC Bournemouth est au courant des publications circulant sur les réseaux sociaux concernant Álex Jiménez. Le club comprend la gravité de la situation et une enquête est en cours", a communiqué le club anglais sur son site officiel et ses réseaux sociaux.

"Suite à cela, Alex ne sera pas inclus dans l'équipe de demain pour le match de Premier League contre Fulham et le club ne fera pas de commentaire supplémentaire pour le moment", conclut l'AFC Bournemouth.

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

Des messages accablants avec une fille de 15 ans

C'est sur les réseaux sociaux que sont apparues des captures d'écran de discussions entre Alex Jimenez et une jeune fille, évoquant une rencontre possible entre eux. Quand son interlocutrice précise à Jimenez qu'elle n'a que 15 ans, l'Espagnol ne semble pas s'en émouvoir : "J'aime les filles plus jeunes. Je n'ai jamais été (sous-entendu : jamais couché) avec une fille de 15 ans", répond-il.





Dans d'autres extraits, on peut aussi voir Alex Jimenez demander à son interlocutrice s'ils feront "des trucs d'adultes" quand ils se verront. Des images accablantes, mais une enquête devra déterminer la culpabilité réelle de Jimenez... qui risque très gros. En effet, la loi anglaise prévoit jusqu'à deux ans de prison pour échanges à caractère sexuel avec un mineur.