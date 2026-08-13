Un vrai festival anderlechtois : les cotes des Mauves face au PAOK

Était-ce le meilleur Anderlecht depuis longtemps qu'on a vu ce jeudi soir face au PAOK ? Probablement. Les Mauves ont très bien joué au football et inscrit de superbes buts.

Coosemans (5,5)

Quelques interventions sérieuses mais un penalty commis avec maladresse.

N'diaye (5)

L'un des rares pas vraiment convaincants : le danger, quand il y en avait pour Anderlecht, venait de son côté, celui de Zivkovic. Aucun apport offensif non plus en-dehors de quelques combinaisons avec Nga Kana.

Prévot (7,5)

Très solide défensivement, il a inscrit un but plein d'opportunisme. Son duo avec Biancone est l'une des grosses satisfactions de ce début de saison.

Biancone (7)

C'est sur sa tête que le gardien du PAOK se troue, permettant à Prévot de suivre et de marquer. Son caractère pourrait lui jouer des tours face à des adversaires roublards, mais il s'est déjà mis tout le Lotto Park dans la poche avec son attitude.

Maamar (8)

Et dire que nous doutions sincèrement qu'il avait le niveau pour Anderlecht et resterait sous Vitor Bruno. Ali Maamar nous a fait taire. Quel match du piston, qui a visiblement beaucoup appris en un mois aux côtés d'Achraf Hakimi. Reste un peu de déchet à nettoyer dans le dernier geste.



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Llansana (6)

Après un début de saison poussif, Llansana retrouve un niveau correct. Il s'est même permis quelques libertés offensives, sans vraiment amener le danger.

Kana (6,5)

Ses quelques passes ratées n'ont, cette fois, pas prêté à conséquence et il a réussi de très jolies ouvertures. Assez serein.

Ambros (8)

La grande classe. Un joueur dont l'ADN paraît typiquement anderlechtois. Son but est une action plus vue depuis longtemps au Lotto Park.

Nga Kana (7)

Une belle technique à l'arrêt et en mouvement, beaucoup d'envie et un pressing surprenant pour son jeune âge : il est même revenu aider un N'diaye dépassé et avec lequel il s'entendait assez peu dans les combinaisons.

Cvetkovic (7,5)

Si le Serbe n'a pas marqué cette fois, il était véritablement un poison pour la défense du PAOK. Un peu partout sur le terrain, systématiquement libre pour offrir des solutions à ses coéquipiers, il crée le but du 3-1 en allant chercher un ballon que tout le monde croyait perdu.

Sikan (8,5)

Si l'Ukrainien inscrit des merveilles comme ça régulièrement, le Lotto Park aura vite oublié la déception de ne pas avoir vu revenir Romelu Lukaku cet été. L'un des plus beaux buts qu'on ait vu à Anderlecht récemment. Un coup-franc sur la latte qu'il s'était créé lui-même.