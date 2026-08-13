Un vrai festival anderlechtois : les cotes des Mauves face au PAOK

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
| Commentaire
Un vrai festival anderlechtois : les cotes des Mauves face au PAOK
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Était-ce le meilleur Anderlecht depuis longtemps qu'on a vu ce jeudi soir face au PAOK ? Probablement. Les Mauves ont très bien joué au football et inscrit de superbes buts.

Coosemans (5,5)

Quelques interventions sérieuses mais un penalty commis avec maladresse. 

N'diaye (5)

L'un des rares pas vraiment convaincants : le danger, quand il y en avait pour Anderlecht, venait de son côté, celui de Zivkovic. Aucun apport offensif non plus en-dehors de quelques combinaisons avec Nga Kana. 

Prévot (7,5)

Très solide défensivement, il a inscrit un but plein d'opportunisme. Son duo avec Biancone est l'une des grosses satisfactions de ce début de saison. 

Biancone (7)

C'est sur sa tête que le gardien du PAOK se troue, permettant à Prévot de suivre et de marquer. Son caractère pourrait lui jouer des tours face à des adversaires roublards, mais il s'est déjà mis tout le Lotto Park dans la poche avec son attitude. 

Maamar (8)

Et dire que nous doutions sincèrement qu'il avait le niveau pour Anderlecht et resterait sous Vitor Bruno. Ali Maamar nous a fait taire. Quel match du piston, qui a visiblement beaucoup appris en un mois aux côtés d'Achraf Hakimi. Reste un peu de déchet à nettoyer dans le dernier geste. 

Lire aussi… LIVE : le PAOK fait 3-2 mais est à 10 contre 11, Taravel aussi exclu sur le banc

Llansana (6)

Après un début de saison poussif, Llansana retrouve un niveau correct. Il s'est même permis quelques libertés offensives, sans vraiment amener le danger.

Kana (6,5)

Ses quelques passes ratées n'ont, cette fois, pas prêté à conséquence et il a réussi de très jolies ouvertures. Assez serein. 

Ambros (8)

La grande classe. Un joueur dont l'ADN paraît typiquement anderlechtois. Son but est une action plus vue depuis longtemps au Lotto Park. 

Nga Kana (7)

Une belle technique à l'arrêt et en mouvement, beaucoup d'envie et un pressing surprenant pour son jeune âge : il est même revenu aider un N'diaye dépassé et avec lequel il s'entendait assez peu dans les combinaisons. 

Cvetkovic (7,5) 

Si le Serbe n'a pas marqué cette fois, il était véritablement un poison pour la défense du PAOK. Un peu partout sur le terrain, systématiquement libre pour offrir des solutions à ses coéquipiers, il crée le but du 3-1 en allant chercher un ballon que tout le monde croyait perdu. 

Sikan (8,5) 

Si l'Ukrainien inscrit des merveilles comme ça régulièrement, le Lotto Park aura vite oublié la déception de ne pas avoir vu revenir Romelu Lukaku cet été. L'un des plus beaux buts qu'on ait vu à Anderlecht récemment. Un coup-franc sur la latte qu'il s'était créé lui-même. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
PAOK

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 2-1* Larne Larne
Pafos FC Pafos FC 3-3 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 1-1 Ferencváros Ferencváros
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Besiktas Besiktas 1-0 Hradec Králové Hradec Králové
CS U Craiova CS U Craiova 2-1 KuPS KuPS
Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík 3-2 FC Thoune FC Thoune
CSKA Sofia CSKA Sofia 1-3 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Rangers FC Rangers FC 1-1 Bialystok Bialystok
Anderlecht Anderlecht 3-2 PAOK PAOK
Hearts Hearts 1-1 SL Benfica SL Benfica
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 5-1 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
KI Klaksvik KI Klaksvik 20:00 Lech Poznan Lech Poznan

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables Union 60 Union 60 a propos de Officiel : l'Union prolonge l'un de ses attaquants Pogi Pogi a propos de OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti ! Eric Stevens Eric Stevens a propos de Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges prévoit-il la succession de Joaquin Seys ? Un joueur est suivi Union 60 Union 60 a propos de Le PSG conserve son titre : Aston Villa battu en Supercoupe d'Europe Union 60 Union 60 a propos de L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe Pogi Pogi a propos de Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical JoBg JoBg a propos de "Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ? Pogi Pogi a propos de Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved