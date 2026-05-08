Un cadre du Bayern se blesse pour plusieurs semaines : sa Coupe du Monde est en danger

Petite catastrophe pour Alphonso Davies. Le latéral du Bayern Munich s'est lourdement blessé, et ce à un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026.

Alphonso Davies (25 ans) vit une saison particulièrement compliquée. Revenu d'une rupture des ligaments croisés en décembre dernier seulement, le latéral du Bayern Munich a encore manqué plusieurs matchs en mars suite à une blessure musculaire. Depuis, il emmagasinait du temps de jeu mais n'était pas encore revenu à 100%.

Ce vendredi, le Bayern a annoncé une terrible nouvelle : Davies a rechuté, s'occasionnant une nouvelle blessure aux ischio-jambiers lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au PSG. Le Canadien était monté au jeu pour la dernière demi-heure, et a même donné l'assist du 1-1 à Harry Kane.

Alphonso Davies privé de Coupe du Monde avec le Canada ?

Pour le Bayern Munich, c'est une nouvelle inquiétante car Alphonso Davies, à 100%, est un titulaire important. Mais la saison du Rekordmeister est à peu près terminée : le titre est acquis en Bundesliga, le parcours européen est terminé et seul reste comme match à enjeu une finale de Coupe d'Allemagne pour laquelle Vincent Kompany peut raisonnablement se passer de Davies, qui n'a débuté que 8 matchs cette saison.

Mais pour Alphonso Davies lui-même, c'est une catastrophe potentielle. Le latéral gauche est en effet le capitaine de l'équipe nationale du Canada, pour laquelle il compte 58 caps (15 buts, 18 assists). Il n'a plus été appelé depuis plus d'un an, gêné par les blessures. Sera-t-il remis pour la Coupe du Monde ?



Le Canada, pays co-organisateur, affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse dans le groupe B. Une poule accessible, ce qui peut laisser de l'espoir à Davies : le Canada peut espérer sortir de sa poule, et sensiblement allonger son tournoi...