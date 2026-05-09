"Il a été incroyable cette saison" : Pep Guardiola encense Jérémy Doku

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il a été incroyable cette saison" : Pep Guardiola encense Jérémy Doku
Photo: © photonews

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Pep Guardiola a été interrogé en conférence de presse sur la clé de la progression de Jérémy Doku cette saison. Le tacticien espagnol a répondu en se montrant élogieux envers son joueur.

Après le superbe doublé de Jérémy Doku lundi contre Everton (ndlr : 3-3, avec une égalisation de Jérémy Doku en fin de match), Jérémy Doku a reçu de nombreuses louanges. Le Belge a su faire preuve d'efficacité en inscrivant deux magnifiques buts.

Mais alors, quelle est la clé de la progression du Belge selon Pep Guardiola ? "L’entraîneur. Toujours. Quand les joueurs jouent bien, c’est grâce à l’entraîneur. Quand ils jouent mal, c’est à cause d’eux", a répondu l'entraîneur espagnol, faisant rire les journalistes présents dans la salle.

"Je suis très heureux qu’il ait franchi un cap. C’est un ailier qui marque et qui a un impact, pas seulement dans le un contre un. Il n’y a pas que les buts et les assists, il y a aussi sa contribution défensive", a-t-il poursuivi avant de conclure : "Jeremy a été incroyable cette saison. Incroyable !"

Lors de l'exercice 2025-2026, le Belge a pour l'instant été décisif à 21 reprises en 42 matchs avec Manchester City. Il a planté sept buts et délivré 14 passes décisives. À titre de comparaison, la saison dernière, en 41 matchs, il avait été décisif à 17 reprises (8 buts et 9 assists).

La Coupe du monde 2026 en approche : début le 15 juin pour la Belgique

Jérémy Doku est en bonne forme à un peu plus d'un mois de la Coupe du monde 2026, de quoi réjouir les supporters des Diables Rouges. La Belgique entamera le Mondial 2026 le 15 juin prochain avec un match contre l'Égypte. L'équipe nationale belge affrontera ensuite l'Iran (à confirmer) le 21 juin et, pour terminer la phase de groupes, un dernier match contre la Nouvelle-Zélande aura lieu dans la nuit du 27 juin. Rudi Garcia annoncera sa liste pour la Coupe du monde le vendredi 15 mai prochain.

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