LIVE Coupe du monde 25/6 : Neymar fond en larmes après son retour avec le Brésil

Redaction
| Commentaire
LIVE Coupe du monde 25/6 : Neymar fond en larmes après son retour avec le Brésil
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Neymar et Ronaldinho se sont enlacés au moment de la montée au jeu du Brésil sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami. Un moment magique entre deux icônes du football brésilien.

Le natif de Porto Alegre suit assidûment les résultats de son ancienne sélection. L’ancien joueur du FC Barcelone et de l’AC Milan, notamment, a disputé un total de 97 matchs sous les couleurs brésiliennes entre 1999 et 2013 et y a inscrit pas moins de 33 buts.

Il restera évidemment à tout jamais comme l’une des plus grandes légendes de l’histoire du football brésilien, et même mondial.

Nicolas Baccus

Neymar : "Un immense soulagement"

Neymar a fait ses débuts à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil cette nuit contre l'Écosse (0-3). Contraint de rester en tribune en raison d’une blessure au mollet lors des deux premières journées de la phase de groupes, il était évidemment ravi de disputer une vingtaine de minutes.

C’était un moment très important pour lui, comme il l’a expliqué après la rencontre (via Lance!) : "Je suis allé aux vestiaires, tout seul, et j’ai versé quelques larmes. C’est un immense soulagement de revivre tout ça. C’est un moment de gratitude. Je remercie Dieu de pouvoir vivre cela à nouveau. J’ai passé de longues journées loin de la sélection brésilienne. J’étais parti depuis longtemps, c’est donc une sélection différente, je la vois d’un autre œil. Mais je suis très heureux d’avoir pu revenir jouer une Coupe du Monde et défendre la sélection brésilienne après tant d’années."

Nicolas Baccus

Assim Madibo lourdement sanctionné

Le joueur qatari Assim Madibo a été suspendu cinq matchs par la FIFA suite à sa grossière faute, entraînant la fracture de la jambe du Canadien Ismaël Koné lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026. Le joueur d'Al-Wakrah SC avait été expulsé à la 53e minute de jeu dans cette rencontre entre le Canada et le Qatar (6-0).

Le Qatar est de toute façon éliminé de la Coupe du monde. Les hommes de Julen Lopetegui se sont inclinés contre la Bosnie-Herzégovine ce mercredi soir (3-1). La sanction du joueur s'applique à toutes les rencontres internationales.

Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges

Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges

L'Union Belge n’a pas encore décidé quant à la suite des opérations en cas de qualification. Voyager directement vers la ville suivante ou rester à Seattle pour s’entraîner et ne se déplacer que juste avant le match. Même si la FIFA semble, elle aussi, avoir son mot à dire. (Lire la suite)

"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse

Hugo Broos ne cesse d’écrire l’histoire avec l’Afrique du Sud. Grâce à une courte victoire contre la Corée du Sud, les Bafana Bafana se sont qualifiés, à la surprise générale, pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Après la rencontre, le sélectionneur belge est apparu très ému. (Lire la suite)

Le guide des supporters des Diables à Vancouver

Place au troisième match de poules des Diables Rouges. Direction Vancouver, une ville bien différente des deux précédentes. (Lire la suite)

Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

Les Diables Rouges se procurent des occasions, mais manquent cruellement d'efficacité devant le but depuis le début de la Coupe du monde 2026. (Lire la suite)

Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

Verra-t-on les deux milieux de terrain les plus créatifs du noyau belge alignés de concert ? Hans Vanaken a en effet les faveurs des pronostics pour démarrer, et on imagine mal Rudi Garcia sortir Kevin De Bruyne du onze de base. (Lire la suite)

Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

À égalité de points en tête du groupe C, le Brésil et le Maroc ont conclu leur phase de groupe avec une victoire. Haïti est définitivement éliminé mais aura mené la vie dure aux Marocains. (Lire la suite)

L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison

Tous les verdicts sont connus dans le groupe A. La nuit a souri à l'Afrique du Sud d'Hugo Broos, tandis que la République Tchèque est définitivement éliminée. (Lire la suite)

L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

Connaissez-vous Christian Bouckenooghe ? Si vous étiez un suiveur assidu du championnat belge à la fin des années 90, c'est bien possible. Mais savez-vous que ce joueur de père belge a défendu 35 fois les couleurs de la Nouvelle-Zélande ? (Lire la suite)

Pas d'appel : Rudi Garcia devra se passer de Nathan Ngoy contre la Nouvelle-Zélande

L'Union belge n'a pas fait appel de la suspension de Nathan Ngoy. L'ancien défenseur du Standard de Liège manquera le match décisif contre la Nouvelle-Zélande samedi à 5h du matin. Theate devrait le remplacer. (Lire la suite)

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

14:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Murenzi - Sabri Guendouz

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Murenzi - Sabri Guendouz

13:26
Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

14:00
Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

13:26
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

13:00
Un transfert à un million : pas encore présenté, Wouter Vrancken va déjà chercher un joueur en Belgique

Un transfert à un million : pas encore présenté, Wouter Vrancken va déjà chercher un joueur en Belgique

12:30
Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges Analyse

Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges

11:30
2
"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse

"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse

11:00
Le guide des supporters des Diables à Vancouver

Le guide des supporters des Diables à Vancouver

10:00
Officiel : Charleroi boucle sa troisième recrue de l'été !

Officiel : Charleroi boucle sa troisième recrue de l'été !

10:18
Malgré la première d'Nsalambi et but de Wilmots : le RFC Liège freiné pour son premier match amical

Malgré la première d'Nsalambi et but de Wilmots : le RFC Liège freiné pour son premier match amical

09:30
"Cela peut être un inconvénient, mais aussi un avantage" : Anderlecht s'explique sur la surprise Vítor Bruno

"Cela peut être un inconvénient, mais aussi un avantage" : Anderlecht s'explique sur la surprise Vítor Bruno

09:00
Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

08:30
Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

08:00
Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

07:30
Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

07:00
L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison

L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison

06:30
L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

06:00
Manchester City prépare un transfert historique à 150 millions d'euros

Manchester City prépare un transfert historique à 150 millions d'euros

23:30
Le groupe B est fixé : la Suisse première, le Canada qualifié et la Bosnie attend

Le groupe B est fixé : la Suisse première, le Canada qualifié et la Bosnie attend

23:17
La rouge de Ngoy, en partie de la faute de Vanaken ? "Je trouve que ma passe était bonne..."

La rouge de Ngoy, en partie de la faute de Vanaken ? "Je trouve que ma passe était bonne..."

22:30
De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point

De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point

21:40
"Si on ne gagne pas, on n'a rien à faire au tour suivant" : Hein Vanhaezebrouck met en garde Rudi Garcia

"Si on ne gagne pas, on n'a rien à faire au tour suivant" : Hein Vanhaezebrouck met en garde Rudi Garcia

22:04
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

21:14
Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

21:43
Après Naples, déjà une autre destination pour Kevin De Bruyne ? Un club ambitieux passe à l'action

Après Naples, déjà une autre destination pour Kevin De Bruyne ? Un club ambitieux passe à l'action

21:14
Jérémy Doku titulaire contre la Nouvelle-Zélande ? Les premiers signaux sont encourageants

Jérémy Doku titulaire contre la Nouvelle-Zélande ? Les premiers signaux sont encourageants

20:51
1
L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant

L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant

20:15
1
C'est officiel : Jelle Vossen rebondit en Challenger Pro League

C'est officiel : Jelle Vossen rebondit en Challenger Pro League

20:01
Amadou Onana est-il la solution pour bloquer l'arme offensive n°1 de la Nouvelle-Zélande ?

Amadou Onana est-il la solution pour bloquer l'arme offensive n°1 de la Nouvelle-Zélande ?

19:20
8
Mais où sont les T1 ? Après Riemer, Anderlecht mise encore sur un entraîneur adjoint

Mais où sont les T1 ? Après Riemer, Anderlecht mise encore sur un entraîneur adjoint

19:40
Notre championnat à l'honneur : plusieurs visages bien connus de Pro League ont marqué ce deuxième tour du Mondial

Notre championnat à l'honneur : plusieurs visages bien connus de Pro League ont marqué ce deuxième tour du Mondial

19:20
Vítor Bruno n’était pas la priorité : pourquoi Alfred Schreuder a-t-il coupé le contact avec Anderlecht ?

Vítor Bruno n’était pas la priorité : pourquoi Alfred Schreuder a-t-il coupé le contact avec Anderlecht ?

18:40
LIVE Coupe du monde 25/6 : La FIFA vire un journaliste paraguayen... après ses insultes

LIVE Coupe du monde 25/6 : La FIFA vire un journaliste paraguayen... après ses insultes

00:39
Pas d'appel : Rudi Garcia devra se passer de Nathan Ngoy contre la Nouvelle-Zélande

Pas d'appel : Rudi Garcia devra se passer de Nathan Ngoy contre la Nouvelle-Zélande

00:30
Incroyable : Ronaldinho sort de sa retraite à 46 ans et retrouve un club professionnel

Incroyable : Ronaldinho sort de sa retraite à 46 ans et retrouve un club professionnel

17:40

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 22:00 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 22:00 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 26/06 Suède Suède
Tunisie Tunisie 26/06 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 26/06 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 26/06 Australie Australie
Sénégal Sénégal 26/06 Iraq Iraq
Norvège Norvège 26/06 France France
Uruguay Uruguay 27/06 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 27/06 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 27/06 Belgique Belgique
Croatie Croatie 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved