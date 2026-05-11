🎥 Thomas Meunier provoque un but contre son camp ultra-important pour le LOSC en cette fin de saison

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 Thomas Meunier provoque un but contre son camp ultra-important pour le LOSC en cette fin de saison
Photo: © photonews

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Thomas Meunier a provoqué un but contre son camp qui a permis à Lille de s'imposer sur le plus petit des scores face à l'AS Monaco dimanche soir (0-1).

L'AS Monaco (septième de Ligue 1) et le LOSC (troisième de Ligue 1) s'affrontaient dimanche soir dans le cadre de la 33e journée du championnat français. Huit autres rencontres ont eu lieu dans le même temps. Seule le match entre le RC Lens et Nantes de vendredi soir ne s'est pas disputé dans le même temps dans cette avant-dernière journée. C'est lors de cette rencontre que le jeune Meziane Mesloub (16 ans) a offert la victoire à son équipe pour ses débuts en Ligue 1 (1-0). Il a marqué après seulement 18 secondes de jeu.

Bref, revenons à Lille et à Thomas Meunier. Le Diable Rouge était titulaire dans cette rencontre face à l'AS Monaco tout comme un autre international belge, Nathan Ngoy. Le Belgo-Hispano-Italien Matías Fernández-Pardo et le Belgo-Congolais Ngal'ayel Mukau ont également débuté ce match. Arnaud Bodart est resté sur le banc. Du côté de l'AS Monaco, Wout Faes est monté au jeu en seconde période.

Thomas Meunier provoque un but contre son camp

Le LOSC a ouvert le score à la 72e minute de jeu. Après une perte de balle monégasque, Gaëtan Perrin s'est avancé aux abords de la surface de réparation avant de servir Thomas Meunier, qui n'a pas touché le ballon mais qui a poussé Denis Zakaria à la faute.

Pour son dernier match de Ligue 1, Lille recevra Auxerre dimanche soir. Les Lillois se doivent de s'imposer contre le 16e du championnat pour terminer à la troisième place. Le coup d'envoi de ce match sera donné à 21h00 comme toutes les autres rencontres de la dernière journée.

Lire aussi… "Je touche un truc et ça rentre" : Thomas Meunier revient sur le but contre son camp qu'il a provoqué

Au classement, Lille est troisième avec 61 points, suivi par Lyon, 4e avec 60 unités et Rennes, 5e, avec 59. L'OM, 6e, avec 56 points ne pourra pas décrocher cette troisième place quoi qu'il arrive.

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