"Je touche un truc et ça rentre" : Thomas Meunier revient sur le but contre son camp qu'il a provoqué

Thomas Meunier s'est exprimé à la presse après la victoire du LOSC contre l'AS Monaco dimanche soir (0-1). Le Diable Rouge s'est évidemment montré satisfait.

L'AS Monaco recevait le LOSC dimanche soir pour le compte de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Les Lillois ont pris les trois points grâce à un but contre son camp de Denis Zakaria provoqué par Thomas Meunier à la 72e minute de jeu. Un but en quelque sorte volé au Diable Rouge ? "Un peu (immense sourire). Je touche un truc, je ne sais pas quoi, mais je touche un truc et ça rentre (sourire)", a-t-il déclaré selon Le Petit Lillois.

Une victoire pour laquelle Lille s'est bien battu pour aller la chercher : "Non, tout à fait. Après, on joue à Monaco, il ne faut pas sous-estimer l’adversaire non plus, mais on était venu ici pour les trois points. On savait que ça n’allait pas être un match évident puisque Monaco joue encore une place pour une compétition européenne."

"Finalement, on a fait ce qu’il fallait. Je trouvais la première mi-temps un peu en manque de rythme. Malgré tout, on a été très opportunistes sur des rentrées en touche par exemple, sur des absences de la défense de Monaco où, à chaque fois, on a réussi à trouver la faille en jouant très rapidement", a-t-il poursuivi.

Une seconde période plus attractive

La deuxième mi-temps a été bien plus rythmée selon le Belge : "Mais la deuxième mi-temps était beaucoup plus attractive, je ne sais pas de l’extérieur ce que ça donnait, mais beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d’envie, de motivation. Les deux équipes avaient envie justement d’aller chercher ces trois points. La deuxième mi-temps m’a vraiment bien plu. Après ce but, on a joué en équipe, que ce soit les rentrants, soit Nabil, Gaëtan, Ethan. On a prouvé que le collectif, ce soir, avait encore fait la différence."

À 34 ans, Thomas Meunier est inévitablement un cadre du LOSC en cette fin de saison à près d'un mois de la Coupe du monde 2026. Le natif de Bastogne a disputé un total de 35 matchs toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2025/2026.



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Le LOSC en Ligue des champions la saison prochaine ?

La saison prochaine, il pourrait disputer la Ligue des champions avec Lille. Le LOSC est maître de son destin pour terminer à la 3e place du championnat. Actuellement troisièmes, les Lillois valideront forcément leur billet direct pour la Ligue des champions en cas de victoire contre Auxerre dimanche. La quatrième place, quant à elle, permet d'accéder au troisième tour préliminaire de la plus prestigieuse des compétitions.

"Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, il faut qu’on fasse le taf de la meilleure des manières, que ce soit pour nous, pour les supporters, pour les gens qui partent, pour les gens qui vont resigner, pour les gens qui seront là l’année prochaine", a pointé Thomas Meunier. "C’est aussi un cadeau pour tout le monde, c’est finir sur une bonne note, se dire les copains qui seront encore là l’année prochaine, ils vont jouer à la Champions League sans éliminatoires, ils vont passer de bonnes vacances, il n’y a pas de stress."