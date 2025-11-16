Une piste à nouveau évoquée pour Yari Verschaeren, qui doit quitter Anderlecht

Un départ de Yari Verschaeren cet hiver semble particulièrement plausible, le n°10 arrivant en fin de contrat l'été prochain. Un candidat déclaré l'été dernier serait à nouveau intéressé.

Si le RSC Anderlecht veut que Yari Verschaeren remplisse un peu les caisses du club, il n'existe qu'une seule possibilité : une vente cet hiver, six mois avant la fin de contrat du produit de Neerpede. Un constat d'échec, pour un joueur un jour évalué à 16 millions d'euros et présenté comme le futur du club à son arrivée en équipe A.

Actuellement, Verschaeren est estimé à 4 millions d'euros, une somme que le Sporting serait très content de récupérer ne serait-ce que la moitié. Récemment, nous vous expliquions qu'une seule piste se dessinait : l'Eredivisie, et pour environ un million à peine.

Verschaeren vers la Turquie ?

La Turquie, l'été dernier, était une option qui ne s'est finalement pas concrétisée, mais qui pourrait revenir au premier plan cet hiver. En effet, selon le média turc Fotomaç, le club de Trabzonspor, déjà intéressé il y a quelques mois, aurait remis Verschaeren sur ses tablettes.

Trabzonspor souhaiterait renforcer son secteur offensif et alors que le RSC Anderlecht va se retrouver dos au mur dans le dossier Verschaeren, le club turc sait qu'il y a une affaire à faire lors du mercato à venir.

Pour Yari Verschaeren, 24 ans seulement, ce serait probablement une solution acceptable, considérant que "The Kid" n'est même plus un titulaire occasionnel à Anderlecht. La trajectoire du milieu créatif, stoppé par plusieurs graves blessures, est loin de celle qu'on lui promettait...