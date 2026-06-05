"Je pense que l'équipe est prête" : Leandro Trossard croit aux chances des Diables Rouges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Je pense que l'équipe est prête" : Leandro Trossard croit aux chances des Diables Rouges

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Champion d'Angleterre avec Arsenal, Leandro Trossard aborde le Mondial avec confiance. Il s'est exprimé avant le dernier amical des Diables.

Couronné champion d'Angleterre avec Arsenal et finaliste malheureux de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Leandro Trossard a rejoint les Diables Rouges après avoir franchi un cap. L'ailier a disputé 50 matchs cette saison pour un bilan de 8 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

Ce vendredi, il accompagnait Rudi Garcia en conférence de presse avant l'ultime amical de samedi à 15h, suivi d'un dimanche en famille et du grand décollage pour le camp de base à Seattle.

Interrogé sur son immense aventure avec les Gunners et cette finale européenne perdue cruellement, le Diable a préféré retenir le positif de cette campagne. "Malgré tout, je garde un bon souvenir de cette saison. C'est dommage pour cette séance de tirs au but. C'est une loterie et c'est très stressant de vivre ça depuis le banc de touche, mais nous avons réalisé une saison fantastique".

Trossard ne connaît pas l'équipe de Tunisie

Invité à s'exprimer sur la Tunisie par un journaliste tunisien, Trossard a préféré rester prudent. "Je ne connais pas leur équipe. Je sais qu'ils jouent avec intensité. Il faudra déstabiliser leur bloc défensif. Mais avant tout, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Ce sera un bon match pour nous préparer à la Coupe du monde."

Le joueur de 31 ans découvre les idées mises en place par Garcia. "Le sélectionneur a testé quelques tactiques en vue de la Coupe du Monde. Je ne me suis entraîné qu'une seule fois avec eux, donc pour moi, c'est un peu l'attente, mais tout le monde est très motivé. Matias a fait bonne impression, et je pense que l'équipe est prête. On voit bien que les joueurs sont impatients de jouer la Coupe du Monde."

Lire aussi… "Le danger, c'est que vous pensiez qu'il est prêt" : Rudi Garcia calme le jeu pour Romelu Lukaku

Un groupe qui a hâte

Trossard estime que le groupe a tous les ingrédients pour réaliser un beau parcours. "C'est bien que des joueurs gagnent des titres et apportent leur expérience, mais je reste le même joueur et je sais ce que je peux apporter à ce groupe. Il y a une dynamique positive au sein du groupe. Tout le monde est enthousiaste. Ça se voit. En tout cas, je suis en pleine forme et j'espère pouvoir maintenir ce niveau jusqu'à la Coupe du Monde."

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