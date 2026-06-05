La Norvège fait preuve d'originalité avec une photo surprenante pour la Coupe du monde 2026

La Norvège a publié une photo d'équipe surprenante ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Les joueurs ont pris la pose en tenue de Vikings.

La Norvège s'apprête à disputer sa première Coupe du monde depuis 1998 cet été. Erling Haaland et ses coéquipiers, qui se sont envolés pour l'Amérique du Nord ce mercredi, comptent bien ne pas y faire de la figuration. Mais avant de quitter le sol norvégien et d'aller défier l'Irak le 17 juin à 00h00, le Sénégal le 23 à 02h00 et la France le 26 à 21h00, les joueurs norvégiens se sont pris au jeu d'une photo d'équipe originale.

Ils se sont transformés en de vrais Vikings en posant devant un fjord norvégien et des drakkars. C'est le célèbre photographe britannique David Yarrow qui a pris la photo. Il s'est expliqué sur ce somptueux cliché : "Ma réponse a été que je voulais les habiller en Vikings. J’aime sortir les gens de la façon dont ils sont habituellement photographiés. Je savais que ça pourrait provoquer des critiques, mais je voulais jouer sur ce sentiment de voyage qui remonte aux Vikings comme s’ils prenaient la mer pour l’Amérique."

Martin Ødegaard a été numériquement ajouté à l'image

Un seul joueur n'a pas pu prendre part à la photo : il s'agit de Martin Ødegaard, finaliste de la Ligue des champions avec Arsenal. Il a alors été intégré numériquement. Il est aussi important de souligner qu'il n'y a pas eu de recours à l'IA et que les joueurs ont porté de véritables tenues de Vikings.



La présidente de la Fédération norvégienne, Lise Klaveness, a pris la parole sur cette photo d'équipe originale : "Nous avons reconnu tôt que le récit viking nous suivrait de toute façon. C’est pourquoi nous avons choisi de nous l’approprier et de lui donner un contenu qui définit vraiment ce que nous sommes. Ce n’est pas une question d’esthétique, mais de valeurs : solidarité, esprit d’équipe, unité."