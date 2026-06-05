"Nous voulons aussi gagner cette finale" : les Diablotins rêvent du sacre à l'Euro U17

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Nous voulons aussi gagner cette finale" : les Diablotins rêvent du sacre à l'Euro U17
Photo: © photonews

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Buteur face à la France, Jayden Onia Seke était aux anges ce jeudi suite au succès de la Belgique U17. Il s'est exprimé après la rencontre.

La Belgique U17 est qualifiée pour la finale de l'Euro. Jayden Onia Seke (24') et Ilyas Benktib (52') ont été les deux buteurs dans la victoire de la Belgique en demi-finale sur le score de 2-1 face à la France.

Une satisfaction immense pour les Diablotins, qui écrivent l'histoire en permettant à la Belgique de se qualifier pour la finale de l'Euro U17 pour la première fois de son histoire. Jayden Onia Seke est cependant désormais concentré sur la finale et veut aller chercher ce sacre.

"En tant qu’équipe, nous avons vraiment tout donné aujourd’hui", a-t-il souligné selon un communiqué publié par la fédération belge. "Dès la première minute, nous étions bien dans le match et nous nous sommes soutenus dans les moments difficiles. C’est une sensation incroyable, mais nous n’avons pas encore terminé. Nous voulons aussi gagner cette finale."

Après la rencontre, une superbe vidéo de groupe a fait le tour des réseaux sociaux. Dans celle-ci, on peut apercevoir le capitaine, Elie Mbavu (Jong Genk), prendre la parole. "Ok les gars. On est en finale, on va tout casser. Ils ne sont pas prêts", a-t-il déclaré avant que ses coéquipiers explosent de joie à ses côtés.

Les félicitations de Vincent Mannaert

Comme nous l'avons déjà écrit, Youri Tielemans a adressé un message pour féliciter les Diablotins. En plus de lui, Vincent Mannaert, le directeur technique, a également tenu à les saluer : "Cette qualification pour la finale de l’EURO U17 est une performance exceptionnelle, voire historique. Elle confirme que le football belge regorge toujours de talent, mais qu’il progresse également dans sa mentalité de gagnant. Nous sommes extrêmement fiers de ces joueurs, de leur staff, mais aussi de toutes les personnes qui travaillent quotidiennement à leur développement, et en particulier des entraîneurs de jeunes dans les clubs."

"Il reste maintenant une dernière étape, la plus difficile, mais ce groupe et son staff ont encore faim de succès. Ce que cette équipe a déjà accompli mérite le plus grand respect", a-t-il conclu.

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