"Une source d'inspiration pour tout le football belge" : Youri Tielemans félicite les U17

Youri Tielemans a adressé un message aux U17 de la Belgique suite à leur qualification pour la finale de l'Euro U17.

Ce jeudi, les hommes de Sven Vermant l'ont fait : ils se sont qualifiés pour la finale de l'Euro U17 en battant la France en demi-finale (2-1). L'entraîneur s'est évidemment montré ravi après la rencontre : "C’était un match qui exigeait énormément de discipline, de solidarité et de force mentale. Les joueurs ont exécuté exactement ce que nous leur avions demandé et continuent de progresser à chaque étape du tournoi."

"Cette qualification pour la finale est une belle récompense, mais aussi une étape importante dans leur développement", a-t-il conclu selon un communiqué publié par la fédération belge.

Youri Tielemans félicite les U17 "au nom de tous les Diables Rouges"

Le capitaine des Diables Rouges, Youri Tielemans, s'apprête à disputer la Coupe du monde. Ce n'est pas pour autant qu'il ne suit pas les performances des U17 de la Belgique à l'Euro. Il a pris le temps de les féliciter : "Au nom de tous les Diables Rouges, je tiens à féliciter chaleureusement les U17 pour leur qualification en finale de l’EURO. Ce qu’ils montrent est une source d’inspiration pour tout le football belge. Leur talent, leur mentalité et leur esprit d’équipe démontrent qu’une nouvelle génération est en train d’émerger, une génération qui ose rêver et performer."

"Nous savons par expérience tout le travail, la discipline et les sacrifices qu’exige un tel parcours. Profitez de ce moment, jouez cette finale avec confiance et continuez à croire en vos qualités. Vous rendez toute la Belgique fière."

La Belgique U17 affrontera l'Italie en finale de l'Euro



En finale, les Diablotins se frotteront à l'Italie, qui a éliminé l'Espagne aux tirs au but (4-2) en demi-finale, après un partage sur le score de 1-1. Le coup d'envoi sera donné au Stade Lilleküla de Tallinn ce dimanche à 19h00.