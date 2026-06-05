"Une source d'inspiration pour tout le football belge" : Youri Tielemans félicite les U17

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Une source d'inspiration pour tout le football belge" : Youri Tielemans félicite les U17
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 4

Youri Tielemans a adressé un message aux U17 de la Belgique suite à leur qualification pour la finale de l'Euro U17.

Ce jeudi, les hommes de Sven Vermant l'ont fait : ils se sont qualifiés pour la finale de l'Euro U17 en battant la France en demi-finale (2-1). L'entraîneur s'est évidemment montré ravi après la rencontre : "C’était un match qui exigeait énormément de discipline, de solidarité et de force mentale. Les joueurs ont exécuté exactement ce que nous leur avions demandé et continuent de progresser à chaque étape du tournoi."

"Cette qualification pour la finale est une belle récompense, mais aussi une étape importante dans leur développement", a-t-il conclu selon un communiqué publié par la fédération belge.

Youri Tielemans félicite les U17 "au nom de tous les Diables Rouges"

Le capitaine des Diables Rouges, Youri Tielemans, s'apprête à disputer la Coupe du monde. Ce n'est pas pour autant qu'il ne suit pas les performances des U17 de la Belgique à l'Euro. Il a pris le temps de les féliciter : "Au nom de tous les Diables Rouges, je tiens à féliciter chaleureusement les U17 pour leur qualification en finale de l’EURO. Ce qu’ils montrent est une source d’inspiration pour tout le football belge. Leur talent, leur mentalité et leur esprit d’équipe démontrent qu’une nouvelle génération est en train d’émerger, une génération qui ose rêver et performer."

"Nous savons par expérience tout le travail, la discipline et les sacrifices qu’exige un tel parcours. Profitez de ce moment, jouez cette finale avec confiance et continuez à croire en vos qualités. Vous rendez toute la Belgique fière."

La Belgique U17 affrontera l'Italie en finale de l'Euro 


En finale, les Diablotins se frotteront à l'Italie, qui a éliminé l'Espagne aux tirs au but (4-2) en demi-finale, après un partage sur le score de 1-1. Le coup d'envoi sera donné au Stade Lilleküla de Tallinn ce dimanche à 19h00.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Belgique

Plus de news

📷 Une soirée spéciale à Sclessin : toutes nos photos et nos vidéos du match amical RDC - Danemark

📷 Une soirée spéciale à Sclessin : toutes nos photos et nos vidéos du match amical RDC - Danemark

14:40
Amadou Onana sort son hymne pour la Coupe du monde : "We are Belgium"

Amadou Onana sort son hymne pour la Coupe du monde : "We are Belgium"

14:19
Un crack du Club de Bruges pulvérise un record de précocité : le plus jeune joueur à jouer avec sa sélection

Un crack du Club de Bruges pulvérise un record de précocité : le plus jeune joueur à jouer avec sa sélection

13:30
LIVE Coupe du monde : un seul Diable Rouge absent au dernier entraînement avant la Tunisie

LIVE Coupe du monde : un seul Diable Rouge absent au dernier entraînement avant la Tunisie

13:11
Vincent Janssen a une destination bien précise en tête après son départ de l'Antwerp

Vincent Janssen a une destination bien précise en tête après son départ de l'Antwerp

13:00
Un international sud-africain dans le viseur d'un grand club belge

Un international sud-africain dans le viseur d'un grand club belge

12:30
La FIFA réinvente l'un des rituels les plus emblématiques du football

La FIFA réinvente l'un des rituels les plus emblématiques du football

12:00
"Le danger, c'est que vous pensiez qu'il est prêt" : Rudi Garcia calme le jeu pour Romelu Lukaku

"Le danger, c'est que vous pensiez qu'il est prêt" : Rudi Garcia calme le jeu pour Romelu Lukaku

11:07
2
"Je pense que l'équipe est prête" : Leandro Trossard croit aux chances des Diables Rouges

"Je pense que l'équipe est prête" : Leandro Trossard croit aux chances des Diables Rouges

10:42
Rudi Garcia veut un groupe uni : les Diables Rouges se sont retrouvés jeudi soir

Rudi Garcia veut un groupe uni : les Diables Rouges se sont retrouvés jeudi soir

10:05
Le Club de Bruges, Genk, l'Union... Ces clubs belges vont toucher une belle prime grâce à la Coupe du monde

Le Club de Bruges, Genk, l'Union... Ces clubs belges vont toucher une belle prime grâce à la Coupe du monde

09:33
Les plus grands clubs européens se bousculent pour un talent de La Gantoise

Les plus grands clubs européens se bousculent pour un talent de La Gantoise

09:00
"On parle énormément de lui depuis le tirage" : un Diable Rouge obsède l'Iran

"On parle énormément de lui depuis le tirage" : un Diable Rouge obsède l'Iran

08:28
La France battue, l'Espagne accrochée : les deux poids lourds du Mondial n'ont pas rassuré

La France battue, l'Espagne accrochée : les deux poids lourds du Mondial n'ont pas rassuré

08:00
L'investissement de Thibaut Courtois n'est que le début : le KRC Genk vise 60 millions d'euros

L'investissement de Thibaut Courtois n'est que le début : le KRC Genk vise 60 millions d'euros

07:30
"Only Denmark", sortie par la porte arrière : pourquoi les médias belges ont été déçus après RDC - Danemark Edito

"Only Denmark", sortie par la porte arrière : pourquoi les médias belges ont été déçus après RDC - Danemark

07:00
La Coupe du Monde 2026, "pire" Mondial de l'histoire ? Il y a une sacrée concurrence

La Coupe du Monde 2026, "pire" Mondial de l'histoire ? Il y a une sacrée concurrence

06:40
"David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ?

"David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ?

06:00
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: De Bruyne - Lukaku - Terho

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: De Bruyne - Lukaku - Terho

23:00
Le président de Naples ne gardera pas ses Belges à tout prix

Le président de Naples ne gardera pas ses Belges à tout prix

23:00
Auxerre se sépare officiellement de son entraîneur, Will Still va lui succéder

Auxerre se sépare officiellement de son entraîneur, Will Still va lui succéder

22:30
Le score des matchs des Diables... dans le ciel ? La ville de Seattle prépare quelque chose d'inédit

Le score des matchs des Diables... dans le ciel ? La ville de Seattle prépare quelque chose d'inédit

22:00
Au milieu des doutes, l'Iran s'envolera pour le Mexique sur une ultime victoire

Au milieu des doutes, l'Iran s'envolera pour le Mexique sur une ultime victoire

21:40
"L'un des pires finisseurs de l'histoire et l'un des meilleurs" : Lukaku laisse un célèbre YouTubeur perplexe

"L'un des pires finisseurs de l'histoire et l'un des meilleurs" : Lukaku laisse un célèbre YouTubeur perplexe

21:20
1
C'est officiel : voici le nouvel entraîneur de Liverpool !

C'est officiel : voici le nouvel entraîneur de Liverpool !

21:02
OHL se sépare d'un ancien de l'Union

OHL se sépare d'un ancien de l'Union

20:48
Après une grosse frayeur, Zakaria El Ouahdi a pu rejoindre le groupe du Maroc

Après une grosse frayeur, Zakaria El Ouahdi a pu rejoindre le groupe du Maroc

20:20
RD Congo - Danemark à Sclessin : une très belle soirée, malgré quelques excès Edito

RD Congo - Danemark à Sclessin : une très belle soirée, malgré quelques excès

19:40
Une opportunité pour un club belge? Sankt Pauli se sépare d'Alexander Blessin

Une opportunité pour un club belge? Sankt Pauli se sépare d'Alexander Blessin

20:00
Trois clubs veulent relancer Lois Openda, écarté chez les Diables et dans le trou à la Juventus

Trois clubs veulent relancer Lois Openda, écarté chez les Diables et dans le trou à la Juventus

19:20
Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton annonce son nouvel entraîneur

Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton annonce son nouvel entraîneur

19:00
Les grandes manœuvres ont commencé : l’Antwerp déjà proche de sa troisième recrue estivale

Les grandes manœuvres ont commencé : l’Antwerp déjà proche de sa troisième recrue estivale

18:30
Un nouvel équipementier à la Coupe du monde... et en Pro League ? "On veut conquérir le marché belge" Interview

Un nouvel équipementier à la Coupe du monde... et en Pro League ? "On veut conquérir le marché belge"

18:00
"Nous nous comprenons instinctivement" : Hans Vanaken évoque sa connexion avec Romelu Lukaku

"Nous nous comprenons instinctivement" : Hans Vanaken évoque sa connexion avec Romelu Lukaku

17:30
"Le destin a décidé de nous séparer" : un joueur du Standard annonce lui-même son départ

"Le destin a décidé de nous séparer" : un joueur du Standard annonce lui-même son départ

16:00
2
Ils l’ont fait : la Belgique bat la France et va jouer la finale de l’Euro U17 pour la première fois !

Ils l’ont fait : la Belgique bat la France et va jouer la finale de l’Euro U17 pour la première fois !

15:45
5

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved