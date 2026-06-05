Rudi Garcia veut un groupe uni : les Diables Rouges se sont retrouvés jeudi soir

Les Diables Rouges ont participé à une soirée d'équipe (Team Building) ce jeudi. Un moment de détente avant le dernier amical et le départ aux États-Unis.

Avant d'entrer dans la dernière ligne droite de leur préparation, les Diables Rouges se sont retrouvés ce jeudi soir autour d'un repas d'équipe. Une initiative voulue par Rudi Garcia, le sélectionneur, pour renforcer les liens du groupe.

Le groupe passe avant tout pour Rudi Garcia

Le technicien français accorde une grande importance à cet aspect depuis son arrivée. Avant de dévoiler sa liste de 26 joueurs pour le Mondial, il avait insisté sur l'importance de la vie de groupe. Pendant plusieurs semaines, les joueurs vont vivre ensemble au quotidien et devront pouvoir compter les uns sur les autres.

Ce n'est pas un hasard si Axel Witsel conserve une place importante au sein du noyau. Au-delà des qualités footballistiques, Garcia cherche à construire un groupe équilibré, capable de bien fonctionner en dehors du terrain comme sur la pelouse.

Un restaurent branché que pour les Diables Rouges

Pour l'occasion, les Diables avaient privatisé un restaurant branché. Ils étaient installés autour de longues tables dans une ambiance détendue. L'objectif n'était pas de parler tactique ou composition d'équipe, mais de partager un moment ensemble avant le début de l'aventure américaine.

Un jour en famille avant le grand départ

La préparation se poursuivra ce samedi avec un dernier match amical à 15h contre la Tunisie. Les joueurs bénéficieront d'une journée en famille dimanche avant de prendre la direction des États-Unis. Une fois sur place, le groupe vivra ensemble pendant au moins trois semaines avec l'ambition de réaliser un beau parcours au Mondial.





Dès le 15 juin, les Diables Rouges affronteront l'Égypte pour leur entrée dans la compétition. Ils retrouveront l'Iran le 21 juin avant de boucler la phase de groupes face à la Nouvelle-Zélande. En parlant de l'Iran, retrouvez ici notre article sur les craintes de la Team Milli.