"C'est notre principal atout" : Toby Alderweireld croit beaucoup en Jérémy Doku

Ancien coéquipier de Jérémy Doku en sélection, Toby Alderweireld a pris la parole à propos du Diable Rouge avant le début du Mondial 2026. Il n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pense de l'ailier belge.

Jérémy Doku peut-il devenir l’un des points importants, si ce n’est le plus important, de la Belgique cet été ? Toby Alderweireld y croit en tout cas : "Il peut devenir un leader emblématique de ce groupe. Certains disent que Jérémy Doku n’atteint pas le niveau des plus grands joueurs de la planète en termes de passes décisives et de buts. Mais n’oubliez pas à quel point il est dangereux."

"Les adversaires le marquent à un, deux voire trois contre un, créant ainsi des espaces pour les autres. Ses coéquipiers en profitent. Pour moi, c’est notre principal atout", a-t-il poursuivi au micro de GOAL.

Toby Alderweireld met en avant ses principales qualités : "Il est excellent, très rapide, très fort. Et quand un dribble échoue, il recommence immédiatement. C’est sa grande force : il ne se dit pas 'j’ai tenté, ça n’a pas marché, je me contente de jouer en retrait'. Non, il insiste, encore et encore. C’est pourquoi il est notre joueur clé pour la Belgique lors de cette Coupe du monde. Oui."

Jérémy Doku se situe-t-il carrément dans la lignée de grands créateurs brésiliens comme Neymar ou Ronaldinho ? L’Anversois le pense : "Oui, et même sans tenir compte de ses passes décisives ou de ses buts, c’est un régal de le regarder jouer."

Jérémy Doku, un joueur qui fait lever les foules

Il est vrai que Jérémy Doku sera l’un des joueurs à suivre de ce Mondial. Beaucoup d’observateurs attendent beaucoup de lui. Mais ce qu’il a de spécial aussi, c’est de donner du plaisir aux gens, comme le souligne Toby Alderweireld.





"Les spectateurs se rendent au stade pour l’admirer. Lors de la Coupe du monde, ceux qui choisissent de regarder la Belgique se disent : 'On va revoir Doku et observer comment il passe ses adversaires.' C’est un régal pour les yeux. Doku, c’est le football dans sa forme la plus pure", a-t-il conclu.