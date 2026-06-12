"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique
Photo: © photonews
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C'était l'invité surprise à l'entraînement des Diables Rouges cette semaine. Max Anchor, jeune gardien des Seattle Sounders, a fait office de quatrième gardien, aux côtés d'un Thibaut Courtois qui fait bien sûr partie de ses références.

C'est la belle histoire de cette semaine d'entraînement au complexe des Seattle Sounders, et ce jeudi, plusieurs journalistes locaux s'étaient déplacés pour le voir à l'oeuvre : Max Anchor (21 ans), le troisième gardien des Sounders, s'entraîne avec les Diables Rouges. Thibaut Courtois a d'ailleurs dit tout le bien qu'il pensait du jeune canadien auquel il promet un bel avenir.

Dans les colonnes du Seattle Times, Anchor s'est exprimé pour la première fois sur ce rêve éveillé qu'il vit depuis quelques jours. "J'essaie encore de comprendre moi-même ce qui se passe. Ces derniers jours ont été fous, et en même temps c'est un vrai rêve : avoir l'opportunité de s'entraîner avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, avec l'un des meilleurs gardiens de but de tous les temps... Je suis très reconnaissant de cette opportunité", déclare-t-il.

Ce n'est que récemment que Max Anchor a appris qu'il travaillerait avec le noyau des Diables, même si l'idée avait été formulée plus tôt. "Il y a 4-5 semaines, notre entraîneur des gardiens a évoqué le fait que quand la Belgique viendrait s'entraîner ici, il était possible qu'ils aient besoin de quelqu'un pour faire nombre car leur coach aime travailler avec quatre gardiens", révèle-t-il. "Ce n'était rien de concret mais c'était une possibilité, et c'était donc dans un coin de ma tête".

Max Anchor a pris place dans le vestiaire des Diables 

Puis, le week-end dernier, la bonne nouvelle : "Je revenais de mon break à Vancouver et j'ai demandé si c'était possible de m'entraîner avec Tacoma (l'équipe réserve de Seattle, dont le championnat continue alors que la MLS est à l'arrêt durant le Mondial, nda). Ils m'ont dit que j'allais plutôt m'entraîner avec l'équipe nationale belge, et que ce serait certainement un meilleur niveau", rigole Anchor.



Le Canadien a donc endossé le rôle que Rudi Garcia souhaitait, initialement, attribuer à Maarten Vandevoordt. Et en tant que tel, le joueur des Seattle Sounders a été intégré à part entière dans le noyau. "Initialement, je me dirigeais vers le vestiaire de Tacoma, comme les Belges utilisent celui des Sounders. Mais ils m'ont dit que comme je m'entraînais avec eux, je devais aller avec eux aussi dans le vestiaire".

Là, il se retrouve placé à côté... de Thibaut Courtois. "Il y a pire", sourit Max Anchor. "Le plus impressionnant est vraiment de voir à quel point tout le monde a été si accueillant. On voit que c'est un groupe très soudé, mais ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts". Celui qui ne compte qu'une apparition en MLS jusqu'à présent a donc pu profiter de séances très enrichissantes.

Lukaku et De Bruyne face à lui à l'entraînement 

"J'ai été surtout impliqué dans les exercices de finition, et pour les petits jeux pour lesquels c'est plus simple d'être un nombre pair de gardiens", raconte-t-il encore au Seattle Times. "J'essaie de retirer un maximum de cette expérience, de noter tous les petits détails qui font que ces gardiens sont au niveau où ils évoluent actuellement. Ils ont été très agréables, tous les trois mais aussi les autres joueurs, notamment des stars comme Lukaku et De Bruyne. C'est un peu surréaliste, ce sont des gars que j'ai regardé jouer en grandissant et je me retrouve à essayer d'arrêter leurs frappes...".

Et maintenant, quel est le programme pour Max Anchor ? D'ici au match contre l'Égypte, il ne pourra plus intégrer le groupe. "Il y a une règle qui veut qu'à l'approche des matchs, ils ne puissent plus intégrer de joueurs externes. Ils vont aussi commencer le travail tactique spécifique", révèle-t-il. "Mais il est fort possible que la semaine prochaine, ils fassent de nouveau appel à moi pour les exercices de finition". On pourrait donc revoir le visage du gardien des Seattle Sounders auprès de Courtois, Lammens et Penders...

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