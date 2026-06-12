Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

Quelques heures après le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la République Tchèque se retrouvaient pour la deuxième rencontre de ce Mondial. La première équipe européenne à entrer en lice a été battue.

Vous n'avez pas veillé jusqu'à 4h du matin pour suivre ce Corée du Sud - République Tchèque ? C'est grave mais pardonnable : en voici le résumé. En première mi-temps, ce sont les Coréens, habitués des phases de groupe, qui ont pris l'initiative, dominant des Tchèques bien décevants.

Beaucoup plus à l'aise techniquement, la Corée du Sud n'a toutefois pas réussi à traduire cette domination au marquoir dans un premier temps : 0-0 à la pause. Et elle s'en est rapidement mordue les doigts en début de deuxième mi-temps.

Très solide dans les duels, la République Tchèque a profité d'une longue rentrée en touche pour prendre les devants avant l'heure de jeu. C'est une tête puissante de Krejci qui a placé les siens aux commandes (59e, 0-1). Mais le plus dur était loin d'être fait, il arrivait seulement.

La Corée du Sud se rebiffe

Loin d'être résignés, les Sud-Coréens ont intensifié leurs offensives et ont réussi à trouver la faille, égalisant moins de dix minutes après l'ouverture du score, avec une superbe feinte d'Hwang In-Beom pour conclure.

Le match était désormais sur un fil : la République Tchèque a réagi et a même bien cru reprendre les devants, mais son but a été annulé pour hors-jeu. Est alors venu le moment de Hyeon-gyu Oh. Jamais aussi dangereux que lorsqu'il entrait au jeu du côté de Genk, l'actuel buteur de Besiktas a encore joué les supersub en concluant un nouveau mouvement joliment construit pour placer la Corée aux commandes à dix minutes de la fin (80e, 2-1).





Malgré la pression tchèque en fin de match, les Sud-Coréens n'ont pas craqué, s'offrant une victoire cruciale pour lancer leur tournoi. Déjà tombeurs de l'Allemagne en 2018, les Guerriers Taeguk surprennent cette fois la première nation européenne a entrer en lice ; la République Tchèque devra se reprendre après une prestation aussi pauvre.