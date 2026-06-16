Un géant portugais en pince pour un latéral belge d'OHL

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Un géant portugais en pince pour un latéral belge d'OHL
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Le FC Porto aurait jeté sur son dévolu sur le latéral droit d'OHL Davis Opoku. Mais, le champion du Portugal n'est pas le seul sur le coup puisque Feyenoord reste à l'affût.

Davis Opoku reste sur une saison plutôt encourageante sous les couleurs d'OHL, à seulement 18 printemps. Le latéral droit a été promu au sein de l'équipe première l'été dernier et a directement reçu sa chance, tant de la part de David Hubert que de Felice Mazzù, qui a rapidement pris le relais sur le banc des universitaires.

Pendant la phase régulière, il a pris part à 17 duels, mais principalement en montant au jeu, même s'il a parfois profité de blessures pour jouer plus que quelques minutes. Au début des Europe Play-offs, il n'a plus joué avant que Mazzù ne le lance dans le onze pour les quatre dernières rencontres de la saison. Au final, Davis Opoku a ponctué cet exercice 2025-26 avec 21 apparitions et deux passes décisives.

Une première offre de prêt avec option d'achat rejettée

Ces performances ont manifestement suffi pour taper dans l'œil du FC Porto, selon Sacha Tavolieri. Sur son compte X, il annonce que le club louvaniste a même refusé une offre de prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros de la part du FC Porto. Il précise aussi que Feyenoord, qui vient de recruter tout dernièrement du Belge avec Charles Vanhoutte, suit la situation de près.

Pur produit de la formation louvaniste, Davis Opoku est aussi international belge dans la catégorie des U19 où il a disputé 9 matchs.

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