Un joueur prêté quitte définitivement Gand

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un joueur prêté quitte définitivement Gand
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Ivan Leko aurait aimé que le mercato entrant de La Gantoise soit un peu plus soutenu. C'est cependant un nouveau départ qui vient d'être annoncé par le club, ce mardi.

Loïc Woos

Daisuke Yokota quitte définitivement Gand

Arrivé de Pologne en 2024, Daisuke Yokota n’aura jamais su s’imposer du côté de La Gantoise. Prêté en Allemagne lors des deux dernières saisons, il quitte définitivement la Planet Group Arena pour la 2. Bundesliga et Hanovre. Il n’aura pris part qu’à treize rencontres pour les Buffalos (un but, trois assists).

"Daisuke Yokota rejoint définitivement Hanovre 96. Le joueur japonais de 25 ans évoluait déjà en prêt au sein du club de deuxième division allemande la saison dernière. Hanovre disposait d’une option d’achat et l’a donc levée. Nous souhaitons à Daisuke une excellente saison en deuxième division allemande !", a déclaré le club gantois dans son communiqué.

Ivan Leko aurait aimé que le mercato entrant de La Gantoise soit un peu plus soutenu. C'est cependant un nouveau départ qui vient d'être annoncé par le club, ce mardi.

Pendant longtemps, Ivan Leko n’a pu compter que sur Wilfried Kanga comme seule recrue estivale de La Gantoise. Depuis, Siebe Van der Heyden et Hatim Essaouabi sont venus renforcer le secteur défensif, tandis que Kjell Peersman a été engagé pour apporter de la concurrence dans les buts.

Il reste toutefois difficile de compenser les départs de Tsuyoshi Watanabe, Archie Brown, Jordan Torunarigha, Andrew Hjulsager, Pieter Gerkens ou encore Nurio Fortuna. Voyant le championnat approcher, Leko réclamait donc davantage de renforts.

Daisuke Yokota prêté avec option d'achat à Hannovre

Mais ce mardi, c’est un départ que La Gantoise a officialisé sur son site Internet. Le milieu offensif et ailier droit japonais Daisuke Yokota est prêté à Hanovre 96 jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat.

Arrivé durant l’hiver 2024, le joueur de 25 ans ne s’est jamais véritablement imposé à la Ghelamco Arena. Prêté la saison passée au FC Kaiserslautern, il y avait inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 25 matchs.

Testé par Ivan Leko durant la préparation estivale, Daisuke Yokota n’a semble-t-il pas convaincu. Il se dirige donc vers un nouveau défi en Allemagne, qui pourrait devenir définitif si Hanovre 96 décide de lever l’option d’achat, dont le montant n’a pas été communiqué.

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