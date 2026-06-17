La Gantoise connaît son adversaire au deuxième tour préliminaire de la Conference League

Les Buffalos feront face au club ukrainien du LNZ Cherkasy au deuxième tour préliminaire de la Conference League.

La Gantoise a décroché son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League en venant à bout du KRC Genk aux tirs au but en finale du barrage européen, le 31 mai dernier. L'adversaire des Buffalos au second tour sera donc le LNZ Cherkasy, qui a terminé deuxième du championnat ukrainien.

Le tirage au sort s'est effectué à Nyon, en Suisse, ce mercredi en début d'après-midi. Les différentes affiches du deuxième tour préliminaire de la Conference League ont été annoncées, certaines ne sont cependant pas encore totalement connues, puisqu'il faudra attendre les résultats de différentes rencontres.

La Gantoise jouera son premier match à l'extérieur le jeudi 23 juillet prochain avant de recevoir la formation ukrainienne à domicile le jeudi 30 juillet. La Gantoise a d'ailleurs annoncé que l'accès au match sera gratuit pour tous les abonnés du club. À noter que la rencontre aller ne se jouera évidemment pas en Ukraine en raison de la guerre dans le pays.

La Gantoise veut retrouver la Conference League

La saison européenne reprendra donc très tôt pour La Gantoise. Les Gantois ont évidemment pour objectif de s'imposer et de prendre part à la phase de ligue de la Conference League. Les Buffalos avaient disputé la Conference League lors de la saison 2024/2025. Ils avaient atteint les barrages en terminant 17es de la phase de ligue, mais avaient été sortis par le Betis malgré une victoire 0-1 au match retour (cumulé 3-1).



Les Buffalos avaient notamment pu affronter Chelsea dans cette compétition en octobre 2024. Les Gantois s'étaient inclinés sur le score de 4-2. Le bilan de La Gantoise en phase de ligue avait été de trois victoires et six défaites. Avant de penser à la phase de ligue, Gand devra désormais se qualifier et cela commencera par une double confrontation contre le LNZ Cherkasy.