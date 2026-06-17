Un transfert à 8 millions d'euros : dernière offensive brugeoise pour une jeune cible défensive

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un transfert à 8 millions d'euros : dernière offensive brugeoise pour une jeune cible défensive
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Le FC Bruges tenterait le tout pour le tout pour recruter Abubacarr Sedi Kinteh, défenseur central gambien de 19 ans appartenant au club norvégien de Tromsø. Le club saoudien d’Al Ahli est cependant en claire position pour le recruter.

Le Club de Bruges tente une ultime offensive pour tenter d'attirer Abubacarr Sedi Kinteh. Le défenseur central de 19 ans est tout proche d’un transfert à Al Ahli, troisième en Arabie saoudite la saison dernière, mais les Blauw & Zwart, tout comme Strasbourg, espèrent encore détourner l’opération.

Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, entre autres, les deux clubs disposeraient de 48 heures pour convaincre le jeune Gambien. Son club actuel, Tromsø, aurait toutefois une préférence pour l’offre très lucrative venue d’Arabie saoudite.

Une progression fulgurante

Kinteh est considéré comme l’un des plus grands talents défensifs de Gambie et du championnat de Norvège. Le défenseur central a rejoint le club de Tromsø, dans le cercle polaire arctique, en mars 2025 et s’y est rapidement imposé comme un titulaire.

Cette saison, il a disputé neuf des treize premiers matchs d'un championnat débuté en mars, mais interrompu pendant la Coupe du monde. Kinteh a également fait ses débuts avec l’équipe nationale de Gambie, jouant son premier match lors des éliminatoires de la Coupe du monde face au Gabon. Puissant, rapide et serein dans la relance, il est devenu un profil très recherché sur le marché des transferts.

Bruges devrait mettre la main au portefeuille

Tromsø se trouve en position de force dans les négociations, Kinteh étant sous contrat jusqu’en 2029. Le club norvégien n'a donc aucune obligation de collaborer pour un transfert. L’intérêt pour lui est toutefois important, puisque Cologne aurait déjà déposé une offre de six millions d'euros pour le jeune défenseur qui en vaut sept, selon le site de référence Transfermarkt.

Al Ahli s’est aussi montré particulièrement concret avec une offre pouvant grimper jusqu’à huit millions d’euros via des bonus. Pour le Club de Bruges, cela représenterait un effort financier conséquent pour faire venir le défenseur central de 19 ans au Jan Breydel.

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