Ancienne cible d'Anderlecht, ce joueur à 30 millions est désormais suivi par Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Ancienne cible d'Anderlecht, ce joueur à 30 millions est désormais suivi par Bruges
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Anderlecht s'intéresse à Pablo Garcia, mais le jeune ailier du Betis Séville ne compte pas bouger cet hiver.

Loïc Woos

Pablo García désormais suivi par Bruges

Pablo García est un nom qui revient sur le marché des transferts en Belgique. Après le Sporting d'Anderlecht au mois de janvier, c'est désormais le Club de Bruges qui a pris ses renseignements sur l'ailier droit espagnol du Betis Séville, international espoirs à cinq reprises (deux buts), selon les informations de l'Estadio Deportivo.

En manque de temps de jeu en Liga et avec une valeur marchande désormais diminuée à huit millions d'euros, Pablo García est quelque peu en perdition, et la perspective de le voir trouver un nouveau club cet été s'accentue. Les Blauw & Zwart comptent bien saisir l'opportunité pour recruter un joueur qui, sur le papier, pourrait rapidement devenir l'un des meilleurs du championnat.

Anderlecht s'intéresse à Pablo Garcia, mais le jeune ailier du Betis Séville ne compte pas bouger cet hiver.

Selon le média espagnol El Desmarque, Anderlecht et Galatasaray se sont renseignés sur les conditions de transfert de Pablo Garcia. Cette saison, l'ailier de 19 ans a disputé douze matchs de championnat et délivré une passe décisive.

International espoir avec l'Espagne (4 sélections, 1 but), il est lié au Betis Séville jusqu'en 2029. Ce contrat de longue durée place son club en position de force dans les négociations.

Son contrat prévoit une clause de départ fixée à 30 millions d'euros, un montant trois fois supérieur à sa valeur marchande, estimée à 10 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Le joueur refuse de partir cet hiver

Toujours d'après cette source, Garcia ne veut pas partir cet hiver, même sous forme de prêt. Il souhaite aller au bout de la saison avec le Betis et ne pense pas à un départ pour le moment.

Anderlecht, qui suit le joueur depuis quelque temps, devra attendre l'été prochain pour relancer le dossier, tout en tenant compte des exigences financières du club espagnol.

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