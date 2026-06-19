Ancienne cible d'Anderlecht, ce joueur à 30 millions est désormais suivi par Bruges



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Anderlecht s'intéresse à Pablo Garcia, mais le jeune ailier du Betis Séville ne compte pas bouger cet hiver.



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