Ce Diable Rouge n’a pas obtenu de contrat à Anderlecht : "Cela l’a profondément déçu"

Les Diables Rouges travaillent pleinement en vue de leur deuxième match de Coupe du monde contre l’Iran. Après le match contre l'Égypte, tout le monde était satisfait de l'association entre Nathan Ngoy et Brandon Mechele. Le premier cité a connu ces derniers temps une évolution fulgurante.

À 23 ans, Nathan Ngoy semble être l’une des solutions pour les "Diables rouges" en défense centrale. Un secteur longtemps considéré comme le talon d’Achille de notre équipe nationale, ce qui a entraîné de nombreuses expérimentations.

Pas un hasard

Cette saison, Nathan Ngoy s’est imposé à Lille et dans les plans de Rudi Garcia. Lors du match amical contre la Croatie, il a livré une très bonne prestation sans commettre la moindre erreur. Contre l’Égypte, il a montré que ce n’était pas un hasard et a de nouveau réalisé une performance solide.

Plus personne ne doute dès lors que Nathan Ngoy sera aussi titulaire contre l’Iran. Jean-Baptiste Yakassongo, le cousin du défenseur, a rapidement pris en charge son accompagnement, écrit Sporza. Mais la carrière du "Diable" n’a pas toujours été simple.

Recalé à Anderlecht

Jean-Baptiste Yakassongo explique comment une fracture du tibia à l’âge de 15 ans et une longue rééducation ont fortement impacté la carrière du jeune "Diable rouge". À l'époque, Nathan Ngoy évoluait avec les jeunes d’Anderlecht. Le club bruxellois le jugeait aussi trop léger techniquement et, Alors que d’autres joueurs de sa génération avaient reçu un contrat professionnel, lui a dû attendre.

"Cela l’a beaucoup déçu, car Nathan était amoureux d’Anderlecht. En tant que Bruxellois, tout le monde rêve d’éclore dans ce club. Et je suis convaincu que cela lui aurait aussi réussi", raconte Jean-Baptiste Yakassongo.



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Révélé chez l'ennemi héréditaire des "Mauves"

"Mais un autre club a fait une offre concrète. Et Nathan ne voulait plus attendre." C’est finalement le Standard, l'éternel rival du RSCA, qui a recruté Ngoy. Et les "Rouches" n’ont pas regretté ce choix. Nathan Ngoy s’est imposé en bord de Meuse et a rapporté environ 3 millions d’euros lors de son transfert à Lille.

Chez les "Dogues", il est désormais un titulaire régulier. Il a disputé 38 matchs la saison passée et s’impose comme un joueur d’avenir en défense centrale. Avec un contrat jusqu’à 029 et une valeur estimée à 25 millions d’euros, son potentiel semble actuellement très élevé.