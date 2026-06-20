L'Union hyperactive sur le marché des transferts : encore un défenseur en approche

L'Union Saint-Gilloise prépare son recrutement estival très tôt en vue de la prochaine saison. Une sixième arrivée, encore un défenseur central, pourrait s'effectuer très prochainement.

Après avoir manqué de peu le titre cette saison, l'Union Saint-Gilloise a décidé de préparer très rapidement son mercato estival. Alors que dans le sens des départs, le vainqueur de la Coupe de Belgique a acté celui du capitaine Christian Burgess, qui rejoindra finalement La Gantoise, ainsi que la retraite de Guillaume François, il a déjà attiré cinq nouveaux joueurs.

Tous les secteurs ont été ainsi renforcés. L'attaque, avec l'ailier Ilan Hurtevent, qui débarque de Courtrai. Le milieu de terrain, avec le Roumain Darius Olariu du FCSB et le Tchèque Ondrej Kricfalusi du Banik Ostrava. Et enfin, deux nouveaux renforts pour la défense centrale où, outre le départ de Burgess, Kevin Mac Allister ou Ron Sykes pourraient ne pas faire de vieux os.

Encore un défenseur central

Et comme gouverner, c'est prévoir, l'Union Saint-Gilloise planche déjà activement sur le recrutement d'un troisième défenseur central après les arrivées de Nohim Chibani (Quevilly) et Nikki Havenaar (SV Ried).

Selon le média néerlandais Voetbal International, Milan Hokke serait la nouvelle perle pistée par le vainqueur de la Coupe. Le club bruxellois a déjà formulé une offre auprès d'ADO La Haye, mais pour l'heure, il n'y a pas encore de fumée blanche au-dessus du stade Joseph Marien. Et pour cause, le club néerlandais n'aurait pas apprécié la qualité de l'offre de son homologue belge.

Si cela coince entre les clubs, l'accord serait au rendez-vous entre l'Union et Milan Hokke. Une situation qui pourrait forcer ADO La Haye à ne pas se montrer trop exigeant, alors que le joueur arrivera en fin de contrat en juin 2027.





Estimé à 400.000 euros

Formé à Feyenoord où il n'a jamais porté les couleurs de l'équipe première, Milan Hokke a rejoint La Haye l'été dernier pour une durée de deux ans. Le club évolue en D2 néerlandaise où il a pris part à 26 duels cette saison. Défenseur central d'1m90, un profil type du côté du Parc Duden, ce gaucher s'est surtout distingué par ses qualités à la construction puisqu'il a délivré 5 passes décisives, en plus d'un but inscrit.

Le défenseur est estimé à 400.000 euros, selon le site spécialisé Transfermarkt.