Déjà plusieurs offres formulées : La Louvière insiste pour un ancien espoir allemand

La RAAL cherche à se reconstruire au coeur d'un été bien agité. Les Loups prospectent notamment sur le marché allemand.

Avec un staff en grande partie reconstruit et un noyau qui a dit au revoir à plusieurs cadres, le chantier de l'été est de taille à La Louvière. La direction a toutefois déjà bouclé quelques dossiers, avec l'arrivée d'Edward Still comme nouveau T1, les prolongations de contrat de Wagane Faye, Djibril Lamego, Nolan Gillot et Sami Lahssaini ainsi que les venues de Siad Gourville (défenseur central français) et Mátyás Kovács, un ailier droit hongrois.

Les Hennuyers s'activent aussi pour renforcer leur entrejeu. Le quotidien allemand Ostsee-Zeitung nous informe ainsi que les Loups ont Jonas Dirkner dans le viseur. Il s'agit d'un milieu de terrain allemand de 23 ans actif au Hansa Rostock, club historique du football allemand basé sur la côte baltique (encore présent en Bundesliga lors de la saison 2007/2008).

Formé au Hansa et au Hertha Berlin, cet ancien international U20 allemand est revenu à Rostock il y a deux ans. Il s'y est petit à petit imposé comme titulaire et était d'ailleurs l'un des piliers de l'équipe en deuxième partie de saison.

Le Hansa Rostock ne veut pas laisser partir Jonas Dirkner

La RAAL aurait déjà formulé plusieurs offres, mais se heurte pour le moment à l'intranisgeance d'Amir Shapourzadeh, le directeur sportif teuton. Il faut dire que même si Dirkner rentre dans sa dernière année de contrat, le Hansa n'est pas en position de devoir vendre absolument, après avoir tiré 5,5 millions d’euros du transfert de son attaquant Ryan Naderi aux Glasgow Rangers (record absolu pour un club de troisième division allemande).



Les Loups devront donc se montrer convaincants s'ils veulent parvenir à leurs fins, d'autant que le Hansa Rostock a déjà réagi en proposant un contrat longue durée avec des conditions revues à la hausse à son milieu de terrain. Affaire à suivre dans les prochaines semaines.