C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

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Diablotin évoluant aux Pays-Bas depuis ses huit ans, Nicolas Verkooijen prend la route de l’Allemagne et de Darmstadt, cinquième de deuxième division la saison dernière. Le jeune médian offensif espère rapidement y jouer un rôle important.