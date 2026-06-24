C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne
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Diablotin évoluant aux Pays-Bas depuis ses huit ans, Nicolas Verkooijen prend la route de l’Allemagne et de Darmstadt, cinquième de deuxième division la saison dernière. Le jeune médian offensif espère rapidement y jouer un rôle important.

Loïc Woos

C'est officiel pour Nicolas Verkooijen

L'information est officielle pour le Diablotin Nicolas Verkooijen. Le milieu de terrain offensif de 19 ans quitte le PSV Eindhoven pour le SV Darmstadt 98, en D2 allemande, où il espère pouvoir jouer un rôle important au sein du noyau A à la saison prochaine.

"L'histoire récente a démontré que les joueurs peuvent progresser davantage à Darmstadt. J'ai choisi de rejoindre la 2. Bundesliga en toute conscience, car je suis convaincu que c'est l'environnement idéal pour mûrir, tant comme footballeur que comme personne. J'ai eu un très bon pressentiment lors des premiers échanges avec Darmstadt et je suis impatient de relever ce nouveau défi", a déclaré le nouveau numéro 10 du club dans le communiqué officiel.

Diablotin évoluant aux Pays-Bas depuis ses huit ans, Nicolas Verkooijen prend la route de l’Allemagne et de Darmstadt, cinquième de deuxième division la saison dernière. Le jeune médian offensif espère rapidement y jouer un rôle important.

Nicolas Verkooijen est un jeune talent belge de 19 ans, né à Turnhout, dans la province d’Anvers. Milieu de terrain offensif, il a débuté au club local du FC Zwaneven avant de rejoindre Willem II aux Pays-Bas, puis le PSV Eindhoven dès 2016.

Arrivé dans l’un des plus grands clubs néerlandais à seulement 10 ans, Nicolas Verkooijen a gravi les échelons saison après saison jusqu’à intégrer la deuxième équipe du club, en D2 néerlandaise.

Apparu à 28 reprises avec le Jong PSV cette saison, Nicolas Verkooijen a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives. Des performances qui lui ont également permis de goûter à l’équipe première, avec cinq montées au jeu en match officiel pour un total de 93 minutes.

Jeune talent belge, Nicolas Verkooijen rejoint la D2 allemande

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, le Diablotin n’a cependant pas prolongé son bail au PSV et était donc libre. Si le Sturm Graz, en Autriche, a longtemps été en pole position, c’est finalement en Allemagne que Nicolas Verkooijen va poser ses valises.

Selon les informations de l’Eindhovens Dagblad, notre jeune compatriote prend en effet la direction de Darmstadt, cinquième de deuxième division allemande la saison dernière. Il y est attendu dans les prochains jours pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Verkooijen devrait rapidement occuper un rôle important au sein de son nouveau club, qui vise la montée en Bundesliga.

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