Avis Et si Romelu Lukaku devait rester... supersub durant cette Coupe du Monde ?

Et si Romelu Lukaku devait rester... supersub durant cette Coupe du Monde ?
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Ceux qui connaissent Big Rom savent qu'il veut toujours commencer chaque match, et toujours jouer nonante minutes. Mais il faut se rendre à l'évidence : ce n'est pas forcément dans ce rôle qu'il sera le plus utile dans ce Mondial.

Romelu Lukaku, joker de (grand) luxe ? L'idée peut sembler folle, mais dans cette Coupe du Monde 2026 et dans le contexte très particulier qui entoure l'attaquant du Napoli, sa plus grande force se situe peut-être en sortie de banc. 

Lukaku sort d’une saison particulièrement compliquée. À cause des blessures et de pépins physiques, il a très peu joué et n’a quasiment pas pu retrouver du rythme. Même le sélectionneur Rudi Garcia a reconnu avant le duel contre la Nouvelle-Zélande que son avant-centre n’était pas prêt à disputer un match complet.

On l’a vu avant cela pendant la phase de groupes. Contre l’Iran, Lukaku a été titularisé un peu par panique suite au forfait de De Ketelaere. Résultat : il n'est pas parvenu à imprimer sa marque sur la rencontre.

Romelu Lukaku, le remplaçant idéal 

Le contraste avec ses montées au jeu est saisissant. Lors du match d’ouverture contre l’Égypte, Lukaku est sorti du banc et, après à peine 22 secondes, il a déjà été décisif. Sa présence dans le rectangle a forcé un défenseur égyptien à marquer contre son camp, permettant à la Belgique d’arracher quand même un point.

Contre la Nouvelle-Zélande aussi, il n’a fallu guère plus d’une minute pour qu’il frappe à nouveau. Nicolas Raskin a déposé un centre parfait et Lukaku a marqué sur sa... deuxième touche de balle. C’était son sixième but en Coupe du Monde, suffisant pour devenir seul recordman belge.

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D’abord De Ketelaere, ensuite Lukaku

Rudi Garcia devrait donc peut-être oser une autre approche. Charles De Ketelaere a montré contre la Nouvelle-Zélande qu’il était prêt à faire le sale boulot pendant 60 à 70 minutes. Presser, courir, mettre les défenseurs constamment sous pression et les user physiquement.

Quand cette défense a dû batailler pendant une heure, un Lukaku frais entre soudain sur la pelouse. C’est une tout autre histoire que lorsqu’il se retrouve dès la première minute face à une arrière-garde encore fraîche. Ce n’est peut-être pas un rôle évident pour Lukaku. C’est un gagneur et il veut débuter tous les matchs. Mais pour l’instant, il semble avoir plus d’impact en vingt ou trente minutes que sur une rencontre complète.

C'est peut-être en le gérant au mieux que Rudi Garcia peut réussir à tirer le meilleur de son buteur. Lukaku n’a pas besoin de jouer un match entier pour être décisif. Et peu de sélections disposent d'une telle arme sur le banc...

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