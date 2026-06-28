Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026
Photo: © photonews

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C'est désormais terminé pour la phase de poules de la Coupe du Monde 2026. On y voit maintenant clair : voici les affiches des 16e de finale !

Déjà quelques belles affiches 

Dès ces 16e de finale, il y aura déjà de sacrées affiches. La France, qui a terminé première de son groupe, affronte ainsi la Suède, qui a montré de très belles choses et terminé 3e d'un groupe très relevé avec les Pays-Bas et le Japon. 

L'Allemagne affronte le Paraguay, ce qui est un duel assez déséquilibré sur papier, mais un France-Allemagne est donc possible dès les 8e de finale. Une finale avant l'heure pour la Mannschaft et les Bleus. 

Le Brésil, lui aussi logiquement vainqueur de son groupe, affrontera l'une des équipes "frisson" de cette phase de poules, à savoir le Japon, deuxième de sa poule. Le vainqueur de ce match affrontera le gagnant d'un choc d'outsiders entre la Côte d'Ivoire et la Norvège.

L'un des matchs les plus attendus de ces 16e, ce sera certainement Pays-Bas - Maroc, un match qui se jouera sous tension vu le nombre de binationaux néerlandais ayant opté pour les Lions de l'Atlas. Le vainqueur de ce duel aura la voie assez ouverte jusqu'en quarts puisque c'est le gagnant de Afrique du Sud - Canada qui se dressera sur son chemin en 8e. Hugo Broos espère certainement que son dernier match en tant que coach n'est pas encore arrivé. 

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Roberto Martinez et le Portugal n'ont pas gagné leur groupe, et affronteront donc la Croatie, deuxième de son propre groupe, en 16e de finale. Un sacré match, dont le vainqueur fera face à l'Espagne ou à l'Autriche en 8e. Un vrai parcours du combattant.

Bien sûr, l'affiche de la Belgique est connue : les Diables Rouges défieront le Sénégal, champion d'Afrique officieux. Ensuite, ce sera le vainqueur du duel assez intéressant entre USA et Bosnie-Herzégovine qui sera au programme, on l'espère, des hommes de Rudi Garcia.

Le Mexique "maudit", l'Angleterre face à la RDC

En finissant premier de son groupe, le Mexique reste à la maison mais espérait certainement mieux que d'affronter... l'un des "dark horses" de ce tournoi, à savoir l'Equateur, qui a réussi un exploit en battant l'Allemagne dans son dernier match pour aller chercher une troisième place un peu miraculeuse. Le Mexique peine à passer le moindre tour au-delà des poules ces dernières décennies, et a donc un sacré défi devant lui. 

Messi Lionel
© photonews

Le vainqueur de ce match défiera celui d'une rencontre particulièrement intéressante. L'Angleterre, qui a gagné son groupe, va en effet affronter la République Démocratique du Congo, troisième de sa poule ; les Three Lions avaient impressionné lors de leur premier match, puis ont fort déçu lors des deux matchs suivants. 

Le reste du tableau est un peu plus "faible", toutes proportions gardées : l'Argentine affronte le Cap Vert, sensation de ces poules... puis le vainqueur d'Egypte-Australie. La Suisse affrontera l'Algérie qui a fini troisième de sa poule suite à un but tardif et malvenu de l'Autriche, avant de défier le vainqueur de Colombie-Ghana. Une voie royale jusqu'aux demi-finales pour Lionel Messi et ses coéquipiers ? 

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Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
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Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
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Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
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