"La phase de poules n'était qu'un échauffement" : comment la presse sénégalaise aborde Belgique - Sénégal

C'est assuré, la Belgique affrontera le Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde. La nation africaine approche nos Diables Rouges avec beaucoup de respect, mais aussi avec l'espoir de créer la surprise et continuer l'aventure.

L'information est officielle depuis cette nuit, la Belgique défiera le Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mercredi 1er juillet à Seattle. Le coup d'envoi est prévu à 22h00 chez nous.

Un tirage au sort loin d'être évident pour les Diables Rouges, face à la nation qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations sur le terrain avant de la perdre a posteriori, et qui a terminé à la troisième place d'un groupe très compliqué, avec la France et la Norvège. Deux rencontres lors desquelles la nation africaine a montré de très belles choses, avant d'étriller l'Irak, certes rapidement réduit en infériorité numérique.

Les observateurs sénégalais respectent beaucoup la Belgique

En Belgique, la méfiance est donc de mise avant d'affronter, probablement, le troisième le plus coriace de ces poules. Mais c'est également le cas au Sénégal, où la force de nos Diables Rouges est toujours reconnue malgré les résultats moins ronflants de ces dernières années.

"La Belgique n’a pas répondu à toutes les attentes de ses supporters sur ce début de Coupe du Monde. Toutefois, ce sera un tout gros morceau qui attend les hommes de Pape Thiaw qui devront aussi sortir les crocs après une phase de groupes compliquée. Autant dire que Lions et Diables Rouges auront des choses à prouver", écrit notamment le média local Wiwsport.

Même son de cloche du côté de Galsenfoot. "Les champions d’Afrique devront désormais élever leur niveau face à une Belgique invaincue au premier tour et première de son groupe devant l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. Le défi sera important, mais le Sénégal a déjà montré qu’il était capable de réagir lorsque son avenir dans la compétition était menacé."





Un seizième de finale spectaculaire ?

Dsport, de son côté, souligne que la Belgique et le Sénégal se trouvent dans la partie de tableau la plus difficile. "D’emblée, il faut le dire, les Lions sont dans la partie la plus difficile du tableau. Premier choc donc face à la Belgique, une équipe qui certes n’est pas aussi compétitive que la génération demi-finaliste du mondial 2018 avec Hazard, mais possède encore des individualités avec des joueurs habitués du « football circus » de haut niveau à l’image de De Bruyne, Doku ou encore Lukaku."

Senenews s'attend à du spectacle. "Les Lions de la Téranga seront opposés à la Belgique, dans une affiche qui promet une bataille de haut niveau entre deux nations ambitieuses (...) Face à eux (ndlr, le Sénégal), une sélection belge expérimentée, emmenée par plusieurs joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens."

Le Sénégal a passé un nouveau cap

Les observateurs sénégalais abordent donc la rencontre avec beaucoup de respect pour notre équipe nationale, mais aussi avec l'espoir de créer un exploit loin d'être aussi inimaginable. "Cette qualification acquise de haute lutte prouve que le football sénégalais a franchi un cap mental immense. Peu importent les scénarios, la météo ou la difficulté du groupe, le Sénégal trouve toujours le moyen de s’inviter à la table des grands."

"Alors que les phases finales s’apprêtent à débuter, le message envoyé au reste du monde est clair : méfiez-vous des Lions, car la phase de poules n’était qu’un échauffement", prévient Sunusport, assurément le média sénégalais le plus ambitieux avant cette rencontre.