La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande

Romelu Lukaku a inscrit un but sur sa deuxième touche de balle contre la Nouvelle-Zélande, puis réussi à délivrer une passe décisive. Il n'a pourtant touché que cinq ballons sur son temps de jeu.

Quand Romelu Lukaku smashait le centre de Nicolas Raskin au fond des filets pour faire 1-4 et donc remettre la Belgique en tête de son groupe, le buteur des Diables Rouges touchait là son... deuxième ballon du match. Une sacrée performance, d'autant que sa première touche avait déjà ouvert le jeu vers la droite pour lancer la même action.

Monté pour les dernières dix minutes du match, approximativement, Lukaku n'a touché que 5 ballons sur l'ensemble de son temps de jeu contre la Nouvelle-Zélande. Cela peut paraître très peu, mais c'est bien sûr le rôle de "Big Rom'" qui veut cela.

Romelu Lukaku entre un peu plus dans l'histoire

Et surtout : en 5 touches, Romelu Lukaku est parvenu à écrire son nom dans les livres d'histoire - ou au moins dans les livres de statistiques. En effet, selon l'institut de statistiques Opta et plus particulièrement sa branche belgo-néerlandaise Opta Johan, Lukaku a réussi une grande première.

5 - Romelu Lukaku scored and assisted against New Zealand despite recording just five total touches, becoming the first player with two goal involvements and so few touches in a FIFA World Cup game on record (since 1966).



Golden. pic.twitter.com/wBORYj2J4h — OptaJohan (@OptaJohan) June 27, 2026

Le Belge est en effet devenu le tout premier joueur de l'histoire à être impliqué dans deux buts (un goal, une passe décisive) en cinq touches seulement. Une statistique qui vaut jusqu'à la première Coupe du Monde pour laquelle les statistiques de ce genre sont enregistrées, à savoir 1966.





Pour Romelu Lukaku, il s'agissait d'un 91e but en équipe nationale, ce qui sécurise sa place en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Lukaku n'est plus qu'à 4 buts de l'Indien Sunil Chhetri, qui a pris sa retraite internationale en 2025.

C'est encourageant pour Romelu Lukaku, qui est arrivé en totale méforme à cette Coupe du Monde 2026 et a travaillé dur pour présenter le meilleur visage possible. Titulaire face à l'Iran, il est monté au jeu contre l'Egypte et la Nouvelle-Zélande, à chaque fois en étant décisif.