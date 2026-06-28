Les signaux sont au vert pour Zeno Debast, qui sera face à la presse ce dimanche !

Zeno Debast devrait enfin voir le bout du tunnel. Le défenseur du Sporting Portugal passait ses scanners ce samedi et si aucun résultat n'a été communiqué, il a été annoncé en conférence de presse ce dimanche en conférence de presse.

C'était une véritable course contre-la-montre qu'entamait Zeno Debast quand, en fin de saison, il se blessait assez gravement au fémur. Une absence de plusieurs mois était évoquée, et un retour vers la mi-juillet : la Coupe du Monde 2026 semblait utopique pour le défenseur du Sporting Portugal.

Cela aurait été un gros coup dur pour Rudi Garcia qui compte clairement sur Debast, et le sélectionneur a pris un risque : celui de reprendre Debast malgré tout. Après une première évaluation lors de la préparation, la décision était prise : le défenseur central accompagnait les 25 autres Diables aux USA.

Debast face à la presse ce dimanche

Avant le premier match de poules, l'Union Belge communiquait déjà et annonçait que Zeno resterait bel et bien au sein du groupe. Jusqu'ici, cependant, il n'a pas pu s'entraîner avec le groupe, et devait se contenter de séances sur vélo elliptique au bord du terrain.

Mais ce samedi, au terme de la phase de groupes, le dernier scanner était prévu. Dans l'entourage du joueur, on nous faisait part d'une forme de confiance : Zeno Debast semblait bel et bien suivre le plan espéré, et paraissait proche de rejoindre le reste du groupe pour les entraînements collectifs.

Le dernier scanner a maintenant eu lieu, et un nouveau signal positif a été émis : Zeno Debast sera présent en conférence de presse ce dimanche à Renton, dans la banlieue de Seattle où s'entraînent les Diables Rouges. On imagine fort mal l'URBSFA planifier ce point presse si Debast avait de mauvaises nouvelles à annoncer.





Zeno Debast devrait donc bel et bien reprendre sous peu les entraînements collectifs. Reste bien sûr à voir s'il obtiendra du temps de jeu, alors que Brandon Mechele et Nathan Ngoy ont jusqu'ici disputé des matchs solides, tout comme Theate qui a suppléé Ngoy face à la Nouvelle-Zélande.