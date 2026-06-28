Le retour de la saga Joel Ordóñez : cette fois, un départ après la Coupe du monde semble certain

Titulaire avec l’Équateur, Joel Ordóñez devrait faire l’objet d’un transfert après la Coupe du monde. Liverpool est intéressé depuis longtemps, mais Brighton aimerait beaucoup brûler la politesse aux Reds pour s’attacher ses services.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, Joël Ordóñez semble cette fois bien se diriger vers un départ du Club de Bruges cet été. Le défenseur central équatorien est très courtisé sur le marché des transferts et pourrait quitter la Venise du Nord après la Coupe du monde.

Les Blauw & Zwart, comme lors de leurs récentes grosses ventes, ne veulent pas se laisser marcher sur les pieds par les plus grandes puissances européennes et demandent le prix fort pour laisser partir le joueur de 22 ans : une indemnité de près de 50 millions d'euros est évoquée.

Un prix que pourrait se permettre d'offrir Liverpool, intéressé depuis de nombreux mois déjà et qui pourrait revenir à la charge après le Mondial. Les Reds ont toujours été cités parmi les candidats les plus sérieux, mais d'autres prétendants restent très attentifs à la situation.

Ce serait notamment le cas de Brighton, selon les informations de plusieurs médias anglais dont TeamTalk. Les Seagulls viennent de vendre Jan Paul van Hecke à Tottenham contre 60 millions d'euros et ont donc de l'argent à investir pour recruter un nouveau défenseur central.

Brighton aimerait devancer Liverpool pour Joel Ordóñez

Les dirigeants du club du sud de l'Angleterre connaissent déjà bien la direction du Club de Bruges, même si Dévy Rigaux n'en fait plus partie, puisqu'ils avaient recruté Maxim De Cuyper l'été dernier. Ils savent donc aussi qu'il ne faudra pas hésiter à mettre la main au portefeuille pour recruter Joel Ordóñez, qui est évalué à 33 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt mais qui pourrait faire l'objet d'un jeu d'enchères après la Coupe du monde.





Titulaire lors de deux des trois matchs de poule de l'Équateur et resté sur le banc lors de la deuxième journée contre Curaçao, le Blauw & Zwart compte déjà 19 sélections internationales et a une nouvelle fois montré, face à l'Allemagne lors du troisième match de poules, qu'il avait l'étoffe d'un futur très grand joueur.