Le retour de la saga Joel Ordóñez : cette fois, un départ après la Coupe du monde semble certain

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Le retour de la saga Joel Ordóñez : cette fois, un départ après la Coupe du monde semble certain
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Titulaire avec l’Équateur, Joel Ordóñez devrait faire l’objet d’un transfert après la Coupe du monde. Liverpool est intéressé depuis longtemps, mais Brighton aimerait beaucoup brûler la politesse aux Reds pour s’attacher ses services.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, Joël Ordóñez semble cette fois bien se diriger vers un départ du Club de Bruges cet été. Le défenseur central équatorien est très courtisé sur le marché des transferts et pourrait quitter la Venise du Nord après la Coupe du monde.

Les Blauw & Zwart, comme lors de leurs récentes grosses ventes, ne veulent pas se laisser marcher sur les pieds par les plus grandes puissances européennes et demandent le prix fort pour laisser partir le joueur de 22 ans : une indemnité de près de 50 millions d'euros est évoquée.

Un prix que pourrait se permettre d'offrir Liverpool, intéressé depuis de nombreux mois déjà et qui pourrait revenir à la charge après le Mondial. Les Reds ont toujours été cités parmi les candidats les plus sérieux, mais d'autres prétendants restent très attentifs à la situation.

Ce serait notamment le cas de Brighton, selon les informations de plusieurs médias anglais dont TeamTalk. Les Seagulls viennent de vendre Jan Paul van Hecke à Tottenham contre 60 millions d'euros et ont donc de l'argent à investir pour recruter un nouveau défenseur central.

Brighton aimerait devancer Liverpool pour Joel Ordóñez

Les dirigeants du club du sud de l'Angleterre connaissent déjà bien la direction du Club de Bruges, même si Dévy Rigaux n'en fait plus partie, puisqu'ils avaient recruté Maxim De Cuyper l'été dernier. Ils savent donc aussi qu'il ne faudra pas hésiter à mettre la main au portefeuille pour recruter Joel Ordóñez, qui est évalué à 33 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt mais qui pourrait faire l'objet d'un jeu d'enchères après la Coupe du monde.

Titulaire lors de deux des trois matchs de poule de l'Équateur et resté sur le banc lors de la deuxième journée contre Curaçao, le Blauw & Zwart compte déjà 19 sélections internationales et a une nouvelle fois montré, face à l'Allemagne lors du troisième match de poules, qu'il avait l'étoffe d'un futur très grand joueur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Liverpool
Joel Ordonez

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Ordonez - Adedeji-Sternberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Ordonez - Adedeji-Sternberg

19:00
Le Club de Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League

Le Club de Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League

17:00
Genk réserve un traitement particulier à Noah Adedeji-Sternberg, qui a un accord avec Bruges

Genk réserve un traitement particulier à Noah Adedeji-Sternberg, qui a un accord avec Bruges

18:30
1
Encore un blessé (et non des moindres) pour Anderlecht

Encore un blessé (et non des moindres) pour Anderlecht

19:30
90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ?

90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ?

18:00
1
LIVE Coupe du monde 28/6 : terrible drame pour Cody Gakpo, qui reste avec les Pays-Bas

LIVE Coupe du monde 28/6 : terrible drame pour Cody Gakpo, qui reste avec les Pays-Bas

17:30
Le Barça continue son forcing pour le plus grand talent du FC Bruges

Le Barça continue son forcing pour le plus grand talent du FC Bruges

16:00
Personne ne fait mieux : un Diable Rouge signe une statistique incroyable en Coupe du monde

Personne ne fait mieux : un Diable Rouge signe une statistique incroyable en Coupe du monde

16:30
Nouveau club pour l'ancien du Standard et de Malines, Joachim Van Damme

Nouveau club pour l'ancien du Standard et de Malines, Joachim Van Damme

14:30
"La phase de poules n'était qu'un échauffement" : comment la presse sénégalaise aborde Belgique - Sénégal

"La phase de poules n'était qu'un échauffement" : comment la presse sénégalaise aborde Belgique - Sénégal

15:10
1
Nouveau match amical pour Anderlecht... qui remplace une autre équipe de D1A

Nouveau match amical pour Anderlecht... qui remplace une autre équipe de D1A

14:00
L'Union peut faire monter les offres : l'intérêt augmente pour Anan Khalaili

L'Union peut faire monter les offres : l'intérêt augmente pour Anan Khalaili

13:30
Un revenant pour épauler le duo De Mil - Cornelis à Gand

Un revenant pour épauler le duo De Mil - Cornelis à Gand

13:00
Le petit pactole déjà empoché par l'Union belge grâce à la qualification des Diables à la Coupe du monde

Le petit pactole déjà empoché par l'Union belge grâce à la qualification des Diables à la Coupe du monde

12:30
Et si Romelu Lukaku devait rester... supersub durant cette Coupe du Monde ? Avis

Et si Romelu Lukaku devait rester... supersub durant cette Coupe du Monde ?

12:00
Les signaux sont au vert pour Zeno Debast, qui sera face à la presse ce dimanche !

Les signaux sont au vert pour Zeno Debast, qui sera face à la presse ce dimanche !

11:30
2
L'un des gros transferts de l'été en D1A est presque conclu : près de 9 millions d'euros !

L'un des gros transferts de l'été en D1A est presque conclu : près de 9 millions d'euros !

10:40
C'est aussi lui qui a permis à KDB de briller : "C'est en partie ma faute s'il jouait peu !"

C'est aussi lui qui a permis à KDB de briller : "C'est en partie ma faute s'il jouait peu !"

08:00
Hugo Broos laisse planer le doute concernant son avenir : "Nous verrons"

Hugo Broos laisse planer le doute concernant son avenir : "Nous verrons"

10:00
La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande

La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande

09:30
1
Son travail de plus en plus reconnu : Arsenal négocie pour faire venir un dirigeant belge

Son travail de plus en plus reconnu : Arsenal négocie pour faire venir un dirigeant belge

08:30
Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026

Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026

07:40
"De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots

"De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots

07:20
4
🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende

🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende

07:00
Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

06:36
Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept

Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept

22:45
Rudi Garcia a fait tapis en protégeant ses cadres... mais il a tout à gagner Avis

Rudi Garcia a fait tapis en protégeant ses cadres... mais il a tout à gagner

05:00
Complètement métamorphosé : un flop d'Anderlecht quitte son club en héros

Complètement métamorphosé : un flop d'Anderlecht quitte son club en héros

22:30
🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

21:40
La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !

La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !

03:32
La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs

La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs

21:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

20:00
Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

21:00
1
Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

20:30
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

20:00
LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

27/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved