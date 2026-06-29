LIVE Coupe du monde 29/6 : voici l'arbitre de Belgique - Sénégal

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LIVE Coupe du monde 29/6 : voici l'arbitre de Belgique - Sénégal
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Loïc Woos

L’arbitre en charge de Belgique-Sénégal est connu

Le Sénégal est un adversaire coriace qui se dresse sur la route des Diables Rouges en seizièmes de finale de la Coupe du monde. La rencontre est prévue mercredi 1er juillet (coup d’envoi à 22h00 en Belgique) au Lumen Field de Seattle.

Une rencontre qui sera arbitrée par le Hondurien Said Martinez, a annoncé la FIFA. Martinez, 34 ans, est arbitre FIFA depuis 2017 et était déjà au sifflet lors des rencontres de groupes Qatar-Suisse (1-1) et Angleterre-Ghana (0-0) et a officié durant les Jeux Olympiques. Il arbitrera pour la première fois de sa carrière un match des Diables Rouges.

Loïc Woos

Les compositions d'Allemagne - Paraguay

Même pas le temps de souffler après la victoire acquise de justesse par le Brésil contre le Japon que voilà déjà les compositions du deuxième match de la soirée et du troisième seizième de finale de cette Coupe du monde 2026, entre l’Allemagne et le Paraguay. Le coup d’envoi de la rencontre est programmé à 22h30.

Allemagne : Neuer - Kimmich, Rudiger, Tah, Brown - Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Sané - Havertz, Undav.

Banc : Baumann, Nubel, Anton, Raum, Thiaw, Goretzka, Leweling, Musiala, Gross, Stiller, Amiri, Ouedraogo, Woltemade, Beier.

Paraguay : Gill - Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso - Cubas, Bobadilla, Galarza - Almiron, Enciso - Avalos. 

Banc : Fernandez, Oliveira, Velazquez, Alderete, Balbuena, Maidana, Sosa, Mauricio, Ojeda, Caballero, Sanabria, Romero Gamarra, Arce, Pitta.

Loïc Woos

Le Brésil se qualifie de justesse face au Japon

Deuxième seizième de finale seulement dans cette Coupe du monde 2026, et presque déjà les premières prolongations ! Le Brésil s’est imposé dans les dernières secondes face au Japon, ce lundi soir. Les Samouraïs Bleus avaient ouvert le score en première période via Kaishu Sano, mais les Brésiliens ont égalisé grâce à Casemiro, pourtant auteur d’une prestation très délicate.

Trois minutes plus tard, Vinícius Júnior a failli donner l’avantage au Brésil grâce à une superbe action individuelle, sauvée de justesse par Zion Suzuki. Dans les tout derniers instants du temps réglementaire, Gabriel Martinelli a été oublié par Tomiyasu dans la surface, et en a profité pour faire 2-1. Le Brésil s’est fait peur, mais verra bien les huitièmes de finale.

L’impression est parfois différente, mais Kevin De Bruyne fait bien partie des meilleurs joueurs du Mondial

Souvent décrié dans ce début de Coupe du monde, Kevin De Bruyne est pourtant le joueur du tournoi qui trouve le plus souvent ses coéquipiers dans la surface adverse. (Lire la suite)

Loïc Woos

Le Japon mène au score au repos !

C’est un Brésil bien peu inspiré qui s’est présenté sur la pelouse du NRG Stadium de Houston, ce lundi. Après huit tirs, mais deux cadrés seulement et zéro grosse occasion enregistrée, la Seleção est menée au repos par le Japon.

Les Samouraïs Bleus se montrent compacts en perte du ballon et ressortent avec de la qualité. C’est Kaishu Sano, joueur de Mayence, qui a ouvert le score d’une belle frappe peu avant la demi-heure de jeu. Un Sano qui avait été l’auteur d’une très grosse semelle sur Vinicius Jr. après douze minutes, sanctionnée d’un carton jaune seulement.

Romelu Lukaku "has-been" ? Il préfère en rire : "Si tu fais attention à ce qui se dit à l'extérieur..."

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C'est un Romelu Lukaku très détendu qui s'est présenté devant la presse ce lundi à deux jours de Belgique-Sénégal. Il n'a éludé aucun sujet et a répondu à tout le monde avec le même grand sourire. (Lire la suite)

L'Union Belge devra s'inspirer du Sénégal sur un point à l'avenir

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Récemment, nous vous expliquions le rôle de Cheikhou Kouyaté au sein de la sélection sénégalaise. Une sorte de relais entre le staff et le vestiaire, qu'il connaît mieux que quiconque. Une idée dont peut s'inspirer l'Union Belge. (Lire la suite)

Loïc Woos

Neymar sur le banc du Brésil contre le Japon

Les compositions de Brésil - Japon, deuxième seizième de finale de cette Coupe du monde 2026. Le vainqueur affrontera le gagnant de Côte d'Ivoire - Norvège en huitièmes.

Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimarães, Paqueta - Rayan, Vini Jr., Cunha.

Banc : Alex Sandro, Bremer, Danilo Santos, Ederson (G), Ederson, Endrick, Fabinho, Ibanez, Leo Pereira, Luiz Henrique, Martinelli, Neymar Jr., Igor Thiago, Weverton (G).

Japon : Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito - Nakamura, Kamada, Sano, Doan - Junya Ito, Maeda, Ueda. 

Banc : Goto, Hayakawa (G), Itakura, Kubo, Machino, Nagatomo, Ogawa, Osako (G), Seko, Shiogai, Sugawara, J. Suzuki, Y. Suzuki, Tanaka, Watanabe.

Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain

Selon ESPN, Thibaut Courtois est le meilleur gardien de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Une distinction de plus pour le portier du Real Madrid, mais pas si rassurante pour les Diables Rouges, que l’on voyait dominer ces trois rencontres. (Lire la suite)

Loïc Woos

Le véritable périple d'Edouard Mendy

Blessé, le portier sénégalais Edouard Mendy n’affrontera pas les Diables Rouges, ce mercredi soir en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le portier de l'Al-Ahli Saudi FC, en Arabie saoudite, sera remplacé par Mory Diaw, du Havre.

L’ancien dernier rempart de Chelsea est engagé dans un véritable périple, selon les informations de la BBC, puisqu’il a pris un vol aller-retour de 30 heures afin de faire analyser sa blessure à Djeddah, en Arabie saoudite. Al-Ahli souhaitait évaluer la gravité de sa blessure, et Mendy était visiblement lui-même heureux d’en discuter avec le staff médical de son club.

Il ne sera donc pas disponible pour affronter les Diables Rouges, mais espère pouvoir rejouer dans cette Coupe du monde si le Sénégal venait à se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les Diables avantagés, le Sénégal pas du tout : les distances de trajet joueront un rôle à la Coupe du monde

Durant le début du tableau final de cette Coupe du monde 2026, les temps de trajet de toutes les sélections auront certainement leur rôle à jouer. À ce petit jeu, la Belgique et le Mexique sont assez avantagés, au contraire du Sénégal et surtout du Paraguay. (Lire la suite)

Loïc Woos

Le sélectionneur de la Corée du Sud menacé de mort

Un individu anonyme a publié sur un forum en ligne un message exprimant son intention d’assassiner le sélectionneur national sud-coréen Hong Myung-Bo, à son retour à l’aéroport d’Incheon, près de Séoul, la capitale.

L’agence de presse Yonhap précise qu’en réponse, 160 policiers seront déployés à l’aéroport ce mardi, où la sécurité sera renforcée avec 25 agents supplémentaires. Considéré comme le principal responsable du naufrage de la Corée du Sud, éliminée dans un groupe composé du Mexique, de la République tchèque et de l’Afrique du Sud, Hong Myung-Bo a déjà démissionné de son poste de sélectionneur.

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Une ola a été lancée dans le stade, et une supportrice canadienne a voulu y participer, mais elle a fait tomber son téléphone dans les tribunes. Un moment dont elle se souviendra certainement, d'autant plus qu'elle n'est pas du tout passée discrète, étant filmée en gros plan par les caméras de la FIFA.

Nicolas Baccus

Roberto Martínez : "Nous voulons remporter le Mondial pour Diogo Jota"

Roberto Martínez espère remporter la Coupe du monde avec le Portugal, une récompense qui serait un bel hommage à Diogo Jota, tragiquement décédé dans un accident de voiture.

En conférence de presse, il s'est exprimé à propos de l'ancien joueur portugais : "Chaque jour est difficile. Quand on s’entraîne, il y a toujours des moments pendant lesquels Diogo Jota revient dans nos pensées. Je ne pense pas que l’anniversaire de sa disparition doit nécessairement être difficile. Je dirais plutôt que ça doit être une sorte de célébration. Nous devons lui rendre hommage, et nous rappeler que tout ce que nous avons accompli a démarré avec lui, comme le titre en Ligue des Nations. Il est le symbole et la lumière de notre motivation, et nous voulons remporter le Mondial pour lui."

Nicolas Baccus

Jesse Marsch a fait passer un message à ses joueurs après la qualification du Canada pour les seizièmes de finale du Mondial

"Les gars, pensez aux deux années que nous avons passées ensemble. Pensez à la façon dont nous avons parlé de nous en tenir au plan, de rester fidèles à ce que nous voulons être, de jouer de manière agressive, de faire parler notre qualité et de montrer votre caractère. Vous êtes des héros canadiens. Des héros canadiens ! Des héros canadiens pour les futurs enfants de ce pays qui pratiquent ce sport. Ce sport a un grand avenir grâce à vous. Vous devriez être si fiers de ce que vous êtes. Vous devriez être si fiers de ce match. Vous êtes allés le chercher, moment après moment. Vous êtes des héros canadiens."

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Espagne Espagne 02/07 Autriche Autriche
Portugal Portugal 03/07 Croatie Croatie
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