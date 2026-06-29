🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle

Après une journée de repos, les Diables Rouges étaient de retour à l'entraînement. Tous sauf un et cette fois, l'absence ne s'appelait pas Zeno Debast.

C'était le jour J pour Zeno Debast. Le défenseur central du Sporting Portugal a enfin pu quitter sa salle de revalidation et son vélo elliptique pour aller toucher le gazon du Providence Swedish Performance Center de Renton pour la première fois. Après un ultime scanner positif, Debast a reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement à titre partiel.

Il a donc participé à l'échauffement des Diables Rouges ce dimanche matin (heure locale), pour quelques minutes. Dès que le rythme a accéléré, il a entamé une séance individuelle. Le reste du groupe était presque au complet : un seul absent était à déplorer, et non des moindres.

Leandro Trossard ne s'est en effet pas entraîné ce dimanche, mais la fédération nous a rapidement rassurés : il s'agissait d'un "load management", une gestion de la charge de travail, après que Trossard ait disputé la quasi-totalité des trois matchs de poules et pris un coup face à la Nouvelle-Zélande.

Zeno Debast ne devrait pas jouer mercredi

Zeno Debast ne devrait pas avoir assez de séances d'entraînement dans les jambes pour entrer en ligne de compte mercredi pour le 16e de finale face au Sénégal. Il n'est pas impossible qu'il prenne place sur le banc, mais ce serait plutôt une façon pour Rudi Garcia de l'intégrer au groupe après des semaines à rester sur le côté.

L'entraînement de ce lundi sera à huis-clos et donc fermé à la presse, une habitude de Garcia à deux jours des matchs (l'entraînement de veille de match devant toujours rester ouvert quelques minutes pour la presse).



