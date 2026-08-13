Trop tôt pour un retour en Mauve ? Un ancien Anderlechtois pas surpris par le choix de Romelu Lukaku

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Trop tôt pour un retour en Mauve ? Un ancien Anderlechtois pas surpris par le choix de Romelu Lukaku
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Romelu Lukaku a fait sensation à son arrivée à Fenerbahce. Une effervescence qu'auraient bien aimé vivre les supporters d'Anderlecht cet été. Marc Degryse explique que le timing n'était pas encore adéquat.

Lorsque les premières tensions ont commencé à se confirmer avec le Napoli, les supporters mauves se sont mis à rêver : et si Romelu Lukaku revenait à la maison dès cet été, à 33 ans ? Plus les mois ont passé, plus il semblait certain que la situation de Big Rom devenait intenable et qu'un départ se préparait.

Après plusieurs départs chahutés ces dernières années (il était aussi parti par la petite porte à Chelsea ou à l'Inter lors de son deuxième passage), certains y ont vu l'occasion de revenir à Saint-Guidon, retrouver l'amour inconditionnel des siens.

La nouvelle coqueluche de Fenerbahçe

Mais Lukaku a finalement signe à Fenerbahçe. Sur place, il a été accueilli en véritable rockstar. Fidèle à eux-mêmes, les supporters stambouliotes ont scruté l'avancée de son vol sur une application dédiée et étaient en nombre pour l'accueillir à l'aéroport.

Des images qui en ont chagriné certains au Lotto Park. Mais Marc Degryse voit avant tout un choix logique : "Ce transfert à Fenerbahçe s'inscrit parfaitement dans sa carrière", estime-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Romelu a probablement dépassé son apogée et les grands clubs turcs attirent ce type de joueur. Mais il y a toujours le défi de remporter des titres. J'espère qu'il restera en forme. Il pourra alors devenir une légende là-bas, comme Dries Mertens", poursuit-il.

Lire aussi… Surprenant : Romelu Lukaku a un lien fort avec la Turquie, il s'explique

Trop tôt pour un retour au Sporting ?

Anderlecht devra donc attendre : "À ses yeux, c’était encore trop tôt. Je crois qu’il a promis à Marc Coucke qu’il souhaitait être actif avec Anderlecht lors de l’Euro 2028 ou de la Coupe du monde 2030. Il peut faire la transition en Turquie".

L'ancien Anderlechtois se souvient notamment d'une déclaration de Lukaku lors du Soulier d'or. Le Diable Rouge y avait été interrogé sur la suite de sa carrière internationale et avait déclaré vouloir encore disputer un grand tournoi, mais en tant que joueur d'Anderlecht.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Fenerbahce
Romelu Lukaku

Plus de news

Surprenant : Romelu Lukaku a un lien fort avec la Turquie, il s'explique

Surprenant : Romelu Lukaku a un lien fort avec la Turquie, il s'explique

18:30
Officiel : après de longs mois de galère, Moussa Djenepo fait son retour en Europe

Officiel : après de longs mois de galère, Moussa Djenepo fait son retour en Europe

22:00
Parti du Standard cet été, il balance : "Quand l'entraîneur ne veut pas de vous..."

Parti du Standard cet été, il balance : "Quand l'entraîneur ne veut pas de vous..."

21:30
Un ancien Rouche de retour en Belgique : l'adversaire de Saint-Trond en barrage est connu

Un ancien Rouche de retour en Belgique : l'adversaire de Saint-Trond en barrage est connu

21:00
C'est signé : titulaire à la Coupe du Monde aux Etats-Unis, il va découvrir la D1B

C'est signé : titulaire à la Coupe du Monde aux Etats-Unis, il va découvrir la D1B

20:30
Officiel : la RAAL recrute l'un des meilleurs buteurs belges de ces deux dernières années

Officiel : la RAAL recrute l'un des meilleurs buteurs belges de ces deux dernières années

20:14
Officiel : l'Union prolonge l'un de ses attaquants

Officiel : l'Union prolonge l'un de ses attaquants

19:40
1
Exclusif : Zulte Waregem vise un défenseur disputant la Champions League

Exclusif : Zulte Waregem vise un défenseur disputant la Champions League

19:21
Le RSC Anderlecht paie le comportement de ses supporters : voilà l'amende infligée aux Mauves

Le RSC Anderlecht paie le comportement de ses supporters : voilà l'amende infligée aux Mauves

17:00
Le Club de Bruges prévoit-il la succession de Joaquin Seys ? Un joueur est suivi

Le Club de Bruges prévoit-il la succession de Joaquin Seys ? Un joueur est suivi

18:30
1
🎥 Un accueil digne des plus grandes stars pour Romelu Lukaku : Fenerbahçe déroule le tapis rouge

🎥 Un accueil digne des plus grandes stars pour Romelu Lukaku : Fenerbahçe déroule le tapis rouge

23:50
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht à quelques heures de la réception du PAOK

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht à quelques heures de la réception du PAOK

16:00
Jelle Vossen prêt pour sa dernière danse : "Sans ça, j'aurais arrêté"

Jelle Vossen prêt pour sa dernière danse : "Sans ça, j'aurais arrêté"

18:00
Youri Tielemans, pris dans une polémique, s'excuse auprès de ses ex-supporters

Youri Tielemans, pris dans une polémique, s'excuse auprès de ses ex-supporters

17:06
Malaise autour de Parfait Guiagon à Charleroi : clash avec Mehdi Bayat et absence ce week-end

Malaise autour de Parfait Guiagon à Charleroi : clash avec Mehdi Bayat et absence ce week-end

16:30
Vitor Bruno se rapproche de son onze type : l'équipe probable d'Anderlecht face au PAOK

Vitor Bruno se rapproche de son onze type : l'équipe probable d'Anderlecht face au PAOK

13:20
🎥 Prêt à enfin tout casser en Italie ? De Bruyne signe un doublé avec Naples en amical

🎥 Prêt à enfin tout casser en Italie ? De Bruyne signe un doublé avec Naples en amical

15:30
Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

12/08
Le rêve de D1A, le nouveau stade... : Jean-Paul Lacomble présente les grandes lignes de la saison du RFC Liège Interview

Le rêve de D1A, le nouveau stade... : Jean-Paul Lacomble présente les grandes lignes de la saison du RFC Liège

14:50
Bonne nouvelle pour Roméo Lavia : un concurrent, et pas n'importe lequel, pourrait s'en aller

Bonne nouvelle pour Roméo Lavia : un concurrent, et pas n'importe lequel, pourrait s'en aller

14:00
"Mon corps ne suivait plus" : Youri Tielemans revient sur sa blessure survenue avant le match contre l’Espagne

"Mon corps ne suivait plus" : Youri Tielemans revient sur sa blessure survenue avant le match contre l’Espagne

13:40
Jeremy Doku récompensé à Manchester City après son excellente saison

Jeremy Doku récompensé à Manchester City après son excellente saison

13:00
Carlos Forbs se dirige-t-il vers un départ du Club de Bruges ? Plusieurs grands clubs seraient intéressés

Carlos Forbs se dirige-t-il vers un départ du Club de Bruges ? Plusieurs grands clubs seraient intéressés

12:30
Un joueur du KRC Genk contraint de sortir sur blessure lors d'un match amical

Un joueur du KRC Genk contraint de sortir sur blessure lors d'un match amical

12:00
OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

12/08
3
Le RWDM ne s’arrête plus : de nouveaux joueurs débarquent encore à Molenbeek

Le RWDM ne s’arrête plus : de nouveaux joueurs débarquent encore à Molenbeek

11:40
"Il fait partie des bons joueurs de ce monde" : Luis Enrique répond à une question sur Mika Godts

"Il fait partie des bons joueurs de ce monde" : Luis Enrique répond à une question sur Mika Godts

11:10
Manchester United montre toute sa confiance envers Senne Lammens avec une décision symbolique

Manchester United montre toute sa confiance envers Senne Lammens avec une décision symbolique

10:50
Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

10:36
OFFICIEL : l'ancien joueur de l'Union SG Franjo Ivanović rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : l'ancien joueur de l'Union SG Franjo Ivanović rejoint un club de Ligue 1

10:05
Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés

Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés

09:42
1
L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe

L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe

09:30
1
Inquiétude à l’Antwerp : le verdict est tombé pour ce joueur sorti en larmes

Inquiétude à l’Antwerp : le verdict est tombé pour ce joueur sorti en larmes

09:30
OFFICIEL : Yari Verschaeren et Bjorn Meijer se lancent dans un nouveau défi en Italie

OFFICIEL : Yari Verschaeren et Bjorn Meijer se lancent dans un nouveau défi en Italie

08:00
Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical

Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical

07:30
3
La RAAL était proche d'un petit exploit à Anderlecht, mais devra tout de même montrer autre chose Analyse

La RAAL était proche d'un petit exploit à Anderlecht, mais devra tout de même montrer autre chose

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/08 STVV STVV
Union SG Union SG 15/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 15/08 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 15/08 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/08 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16/08 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti ! JoBg JoBg a propos de "Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ? Pogi Pogi a propos de Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer Union 60 Union 60 a propos de Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination SchuuultZ SchuuultZ a propos de Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas Pogi Pogi a propos de L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR ! QuickPick QuickPick a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables Pogi Pogi a propos de Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht Pogi Pogi a propos de David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved