Trop tôt pour un retour en Mauve ? Un ancien Anderlechtois pas surpris par le choix de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a fait sensation à son arrivée à Fenerbahce. Une effervescence qu'auraient bien aimé vivre les supporters d'Anderlecht cet été. Marc Degryse explique que le timing n'était pas encore adéquat.

Lorsque les premières tensions ont commencé à se confirmer avec le Napoli, les supporters mauves se sont mis à rêver : et si Romelu Lukaku revenait à la maison dès cet été, à 33 ans ? Plus les mois ont passé, plus il semblait certain que la situation de Big Rom devenait intenable et qu'un départ se préparait.

Après plusieurs départs chahutés ces dernières années (il était aussi parti par la petite porte à Chelsea ou à l'Inter lors de son deuxième passage), certains y ont vu l'occasion de revenir à Saint-Guidon, retrouver l'amour inconditionnel des siens.

La nouvelle coqueluche de Fenerbahçe

Mais Lukaku a finalement signe à Fenerbahçe. Sur place, il a été accueilli en véritable rockstar. Fidèle à eux-mêmes, les supporters stambouliotes ont scruté l'avancée de son vol sur une application dédiée et étaient en nombre pour l'accueillir à l'aéroport.

Des images qui en ont chagriné certains au Lotto Park. Mais Marc Degryse voit avant tout un choix logique : "Ce transfert à Fenerbahçe s'inscrit parfaitement dans sa carrière", estime-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Romelu a probablement dépassé son apogée et les grands clubs turcs attirent ce type de joueur. Mais il y a toujours le défi de remporter des titres. J'espère qu'il restera en forme. Il pourra alors devenir une légende là-bas, comme Dries Mertens", poursuit-il.



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Trop tôt pour un retour au Sporting ?

Anderlecht devra donc attendre : "À ses yeux, c’était encore trop tôt. Je crois qu’il a promis à Marc Coucke qu’il souhaitait être actif avec Anderlecht lors de l’Euro 2028 ou de la Coupe du monde 2030. Il peut faire la transition en Turquie".

L'ancien Anderlechtois se souvient notamment d'une déclaration de Lukaku lors du Soulier d'or. Le Diable Rouge y avait été interrogé sur la suite de sa carrière internationale et avait déclaré vouloir encore disputer un grand tournoi, mais en tant que joueur d'Anderlecht.