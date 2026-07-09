Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

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Alors que Raphael Onyedika est annoncé sur le départ, les champions en titre doivent plancher sur sa succession. Et l'un des hommes envisagés par le board "blauw en zwart" se nomme Yannik Engelhardt.

Le mercato est pour l'heure encore assez calme du côté de la Venise du nord où le champion en titre, le Club de Bruges, n'a pas encore enregistré de départs ou d'arrivées marquantes. Mais on le sait, les Joel Ordonez, Christos Tzolis ou Raphael Onyedika, qui sont convoités par de nombreux clubs, ne devraient pas s'éterniser en Flandre occidentale.

Parfois surnommé le Bayern Munich belge, le Club de Bruges tente de se mettre à l'heure allemande depuis l'été dernier, où il avait enregistré la venue de Nicolò Tresoldi.

Entraîné par un champion du monde 2010

Désormais, selon Sacha Tavolieri, les "Blauw en Zwart" en pinceraient pour un milieu de terrain teuton évoluant en Serie AYannik Engelhardt. Celui-ci évolue à Côme 1907, club entraîné par un champion du monde de 2010, Cesc Fabregas. L'Espagnol qui a commencé son aventure sur le banc récemment a amené ce club au modeste passé de la deuxième division à la Champions League. 

Côme n'est cependant pas un club manquant de moyens financiers. Ses propriétaires sont les frères indonésiens Michael Hartono et Robert Hartono, issus du groupe Djarum Group. Leur fortune familiale est estimée autour de 38 à 44 milliards de dollars selon les estimations basées sur les classements de grandes fortunes.

Passé de la D4 à la Bundesliga

Yannik Engelhardt est un milieu défensif de 25 ans, capable de dépanner en défense central ou au poste de latéral droit.  La saison passée, il a été prêté au Borussia Mönchengladbach, avec lequel il a disputé 31 matchs de championnat pour 2 buts. Si Côme, qui va certainement encore se renforcer avec des éléments plus qualitatifs afin de ne pas faire de la figuration en C1, ne compte pas spécialement sur lui, le dossier s'annonce compliqué. Les discussions sont en cours entre les deux parties, mais il ne sera pas facile d'obtenir un accord pour ce joueur estimé à 7 millions d'euros selon Transfermarkt.

Formé au Werder Brême, Yannik Engelhardt n'a disputé que 26 matchs pour Côme depuis son arrivée en 2024. Le joueur a principalement évolué dans son pays natal mais a attendu son prêt à Borussia Mönchengladbach pour découvrir la Bundesliga.

Déniché en Bundesliga 2 par Côme

Au Werder Brême, il n'a joué qu'avec la seconde équipe, en 4e division, avant de rejoindre Fribourg, où il a aussi dû se contenter de l'équipe réserve, qui évolue un étage plus haut. Lors de la saison 2023-24, il a rejoint le Fortuna Düsseldorf en Bundesliga 2, avec lequel il a disputé le maintien. Mais son abattage et son intelligence de jeu ont convaincu Côme de tenter le coup, même s'il n'a jamais été une valeur sûre lors de sa saison disputée en Serie A.

Fort désormais d'une saison pleine à Mönchengladbach, Yannik Engelhardt entend bien poursuivre son ascension. Reste à savoir si cette dernière passera par la Belgique.

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