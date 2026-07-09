Un club de Premier League intéressé par un transfert de Kjell Scherpen ?

Fraîchement promu en Premier League, Ipswich Town s'intéresserait au gardien de l'Union Saint-Gilloise Kjell Scherpen, rapporte Sky Sports. Le portier néerlandais serait sur la short-list du club anglais.

Ispwich Town chercherait à se renforcer au poste de gardien avant le début de la saison de Premier League. Le gardien de Newcastle Nick Pope est également cité.

Kjell Scherpen est actuellement sous contrat avec l'Union Saint-Gilloise jusqu'en juin 2028. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros. Il est arrivé au club l'été dernier pour remplacer Anthony Moris, parti à Al-Khaleej en Arabie saoudite.

Sa première saison sous les couleurs bruxelloises a été positive. Il a remporté la Coupe de Belgique et a été l'un des pions importants du club. Le portier de 2,06 m a disputé un total de 43 matchs toutes compétitions confondues. Il a encaissé 38 buts et a gardé son but inviolé à 21 reprises.

Une signature à Ipswich Town verrait le gardien faire son retour en Angleterre après avoir quitté Brighton en juillet 2025. Kjell Scherpen a également déjà évolué sous les couleurs de Sturm Graz (prêt), du Vitesse Arnhem (prêt), d'Ostende (prêt), de l'Ajax et du FC Emmen, son club formateur.

Un dossier à suivre

Le transfert est encore loin d'être acté, mais c'est un dossier qu'il faudra suivre dans ce mercato estival. L'Union Saint-Gilloise ne serait peut-être pas d'accord de s'en séparer et reste à voir le désir du joueur également. Le natif d'Emmen attirerait également le club de Fribourg en Allemagne.





En cas de départ, l'Union Saint-Gilloise devrait également s'activer pour lui trouver un remplaçant avant le début de la saison. Les Bruxellois disputeront la Supercoupe de Belgique le 31 juillet prochain avant de débuter le championnat le 8 août face à Westerlo. En août, l'Union SG affrontera également Zulte Waregem, le 15, et son voisin bruxellois Anderlecht, le 30. L'Union tentera également de se qualifier pour la Ligue des champions dans le courant de ce mois, avec des rencontres européennes.