La proposition salariale est intéressante : un prétendant sort du bois pour Killian Sardella

Scott Crabbé, journaliste football
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La proposition salariale est intéressante : un prétendant sort du bois pour Killian Sardella
Photo: © photonews
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Killian Sardella pourrait bien vivre ses derniers jours à Anderlecht. Le latéral du Sporting est en pourparlers avec Wolfsburg.

Lorsqu'il a prolongé son contrat en août 2024, la donne était claire pour Killian Sardella : vu sa progression, cette prolongation devait permettre à Anderlecht d'empocher une somme plus importante sur son transfert l'été suivant. Mais sa grave blessure a tout compromis.

Cette saison, le Diable Rouge a éprouvé de grandes difficultés à revenir à son niveau. Si bien que même quand Ilay Camara était blessé, il ne parvenait pas toujours à revenir dans le onze.

Un scénario qui ressemble cruellement à celui de Yari Verschaeren quelques années plus tôt. Verschaeren avait fini par à nouveau prolonger pour (tenter de) retrouver du rythme et de la confiance. Le Sporting aimerait donc reprolonger le bail de Sardella au Lotto Park. Sauf que le joueur suscite de l'intérêt.

Malgré ces derniers mois difficiles, Sardella est convoité par Wolfsburg. La situation va plus loin qu'un simple intérêt : Sacha Tavolieri rapporte que le défenseur de 24 ans est en négociations avancées avec les Loups, qui lui auraient déjà présenté une offre conséquente sur le plan salarial.

Wolfsburg veut sortir la tête de l'eau, avec Sardella pour renforcer son flanc droit

Parallèlement, les négociations entre Sardella et Anderlecht pour une prolongation sont mal engagées, le joueur soumettant des exigences financières trop importantes par rapport à ce que le club serait prêt à mettre. Cet intérêt de Wolfsburg pourrait en tout cas accélérer le dossier, que ce soit pour inciter la direction mauve à se revoir sa proposition à la hausse ou surtout dans l'optique d'un départ.

Si Sardella finit par rejoindre l'Allemagne, ce ne serait toutefois pas pour découvrir la Bundesliga. Malgré des joueurs tels que Joakim Maehle, Andreas Skov Olsen, Mohamed Amoura ou Christian Eriksen, Wolfsbug a vécu un petit cataclysme en étant relégué en deuxième division, qu'il entend bien quitter dès la saison prochaine. Avec ou sans Sardella ? Réponse dans les prochains jours.

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