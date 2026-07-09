Nouveau coup dur pour Anderlecht : un joueur important opéré et absent plusieurs semaines

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Photo: © photonews
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Les problèmes s'accumulent au poste d'arrière droit à Anderlecht. Selon La Dernière Heure, Killian Sardella a été opéré lundi d'une déchirure au quadriceps. Le défenseur sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines.

Le timing est loin d'être idéal pour les Mauves. Dès le 23 juillet, ils disputeront un rendez-vous européen important face à Hammarby, alors que le nouvel entraîneur Vítor Bruno est encore en pleine préparation de son équipe.

Avec cette blessure, Anderlecht se retrouve dans une situation délicate au poste de latéral droit. Ali Maamar est désormais le seul spécialiste disponible. Les indisponibilités d'Ilay Camara et de Lucas Hey étaient déjà connues, mais l'absence de Sardella réduit encore davantage les options de Vítor Bruno.

Giulian Biancone comme solution ? 

Le coach portugais devra donc trouver une solution lors des prochains matchs de préparation. Giulian Biancone pourrait dépanner à ce poste. La recrue française a déjà évolué comme arrière droit par le passé, même s'il a été recruté avant tout pour renforcer l'axe de la défense. Alexander De Ridder a également été utilisé sur le flanc lors de la rencontre amicale face à l'US Boulogne.

Pour Killian Sardella, cette blessure survient au pire moment. Le défenseur de 24 ans a récemment été associé à un possible transfert vers Wolfsburg, tandis qu'Anderlecht souhaite également prolonger son contrat. Il reste désormais à voir si cette indisponibilité aura une influence sur son avenir.

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