Révélation de la suisse à la Coupe du monde, Johan Manzambi va rejoindre deux Diables Rouges en Angleterre

Véritable révélation du Mondial malgré une blessure qui l'a contraint à manquer le huitième et le quart de finale de la Suisse, Johan Manzambi a trouvé un nouveau club. Selon l'expert mercato Fabrizio Romano, il va rejoindre Aston Villa, où il évoluera notamment aux côtés de Tielemans et Onana.

Le natif de Genève est actuellement sous contrat avec Fribourg jusqu'au 30 juin 2030, mais cela ne devrait plus être le cas très prochainement. "HERE WE GO", a déclaré le célèbre journaliste sportif italien, précisant qu'un accord verbal a été trouvé entre les deux clubs pour un montant de plus de 60 millions d'euros. Le joueur et son agence auraient également trouvé un accord avec Aston Villa pour le transfert.

Johan Manzambi devrait signer un contrat sur le long terme. La longueur exacte n'est cependant pas encore connue. Le milieu suisse s'apprête à franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant un club qui a terminé quatrième de Premier League la saison dernière.

Johan Manzambi a récemment croisé la route d'Aston Villa... et pas dans n'importe quel match

Le 20 mai dernier, Johan Manzambi a affronté Aston Villa en finale de la Ligue Europa avec Fribourg. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, son équipe s'était inclinée 0-3. Au-delà du résultat, le Suisse avait malgré tout impressionné de par sa performance. Il a ensuite continué à montrer ce dont il était capable lors de la Coupe du monde, où il est parvenu à décrocher une place de titulaire avant de finalement se blesser.

Johan Manzambi a été formé à Servette, en Suisse, avant de rejoindre le centre de formation de Fribourg, en Allemagne. Il a réussi à s'imposer avec la formation de Bundesliga, devenant un pion essentiel de l'équipe. Cette saison, il a pris part à 47 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant sept buts et délivrant neuf passes décisives. Lors de la saison 2024/2025, il avait commencé à se faire une place au sein de l'équipe première avant de réaliser une saison pleine la saison dernière.