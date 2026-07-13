Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

Yassine Kechta ne rejoindra finalement pas le Standard de Liège. Le CD Leganés a annoncé sa signature dimanche soir.

Le natif de Paris figurait sur les tablettes du Standard, selon l’expert mercato Sacha Tavolieri. Une piste qui restait encore à confirmer, comme nous vous l’expliquions. Le dossier est désormais définitivement clos, puisque le milieu de terrain a choisi de poursuivre sa carrière en Espagne.

"Le CD Leganés et Yassine Kechta (Paris, France, 25 février 2002) sont parvenus à un accord pour l'arrivée du joueur au sein du club madrilène pour les quatre prochaines saisons. Le milieu de terrain franco-marocain de 24 ans devient la quatrième recrue estivale des Blanquiazules, après avoir rejoint librement le club en provenance du Havre AC", écrit la formation de seconde division espagnole dans un communiqué publié sur son site web.

Le joueur s'est exprimé en espagnol dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de sa nouvelle équipe : "Bonjour les Pepineros. Je m'appelle Yassine Kechta. Je suis très content d'être ici. Allez Leganés."

Le CD Leganés ravi de la signature de Yassine Kechta

Le CD Leganés se réjouit de cette signature : "Yassine est un milieu de terrain doté d'une grande qualité technique et d'une excellente vision du jeu. Capable de faire la différence entre les lignes, il possède également une frappe puissante du pied gauche, aussi bien à moyenne qu'à longue distance. Le CD Leganés souhaite la bienvenue à Yassine Kechta et lui adresse tous ses vœux de réussite pour cette nouvelle étape de sa carrière sous les couleurs du club."





Le club espagnol débutera sa saison de Liga2 face à une équipe fraîchement reléguée, Girona. Cette rencontre se tiendra le 16 août prochain. La formation, qui a terminé 16e sur 22 la saison dernière, espère retrouver l'élite au plus vite. Accrocher une place en barrage d'accession (top 6) est l'objectif minimum. Terminer dans les deux premières places afin de monter directement en Liga serait évidemment le scénario idéal pour le club espagnol.